Χανιά: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 17χρονος κολυμβητής που αγνοούνταν

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός 17χρονου υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας στη θαλάσσια περιοχή Κλαδισού, στη Νέα Χώρα Χανίων, καθώς ο ανήλικος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (19/6) για την εξαφάνιση του νεαρού κολυμβητή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στις έρευνες συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της FRONTEX, τρία ναυαγοσωστικά σκάφη με επτά ναυαγοσώστες, drone επιτήρησης, καθώς και περιπολικό όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, ο 17χρονος εντοπίστηκε στη θάλασσα από ναυαγοσώστες χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα στην ακτή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 17χρονου.