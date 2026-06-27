Γαύδος: Περισυλλογή 92 αλλοδαπών νότια του νησιού - Μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα

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Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος.

Λέμβος με περίπου 92 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 43 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά της Γαύδου, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η λέμβος εντοπίστηκε από επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, το οποίο ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα συνδρομής.

Οι περίπου 92 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και θα τους παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη.