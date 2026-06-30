Συναγερμός στη μαρίνα της Σαλαμίνας – Βυθίστηκε ιδιωτικό σκάφος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (30/6) στη μαρίνα της Σαλαμίνας, όταν ιδιωτικό σκάφος υπέστη μερική βύθιση κατά τη διάρκεια δοκιμαστικού πλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00, όταν το σκάφος παρουσίασε εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα να πάρει επικίνδυνη κλίση και να αρχίσει να βυθίζεται.

Τη στιγμή του συμβάντος στο σκάφος επέβαινε μόνο ο κυβερνήτης, ο οποίος κατάφερε να εξέλθει με ασφάλεια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος , τα οποία συντονίζουν την επιχείρηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφαλή απομάκρυνση του σκάφους, ενώ εξετάζονται τα αίτια που προκάλεσαν την εισροή υδάτων.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν στη μαρίνα της Σαλαμίνας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.