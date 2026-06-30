Πετράλωνα: Κατέρρευσε 4ώροφο κτίριο - Εντοπίστηκαν οι 4 ένοικοι, συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια

Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος, Μιχάλης Λεγάκης, Βασιλική Αγγουρίδη, Κώστας Παπαδόπουλος

Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα καθώς λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ειδικό διασωστικό όχημα με σκύλο έρευνας διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο, ενώ στην πολυκατοικία φέρεται να διέμεναν τέσσερις ένοικοι, οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει όλοι και είναι καλά στην υγεία τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναζητούσαν τέσσερα άτομα εκ των οποίων τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως και τα τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Παρ όλα αυτά η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Έκαναν εργασίες και πείραξαν τα θεμέλια του διπλανού κτιρίου

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, έχουν προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας που είχε ζητήσει να διεξαχθούν εργασίες και οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο, τη στιγμή της κατάρρευσης.

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος της Πολεοδομίας για να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας κι αν υπήρχε άδεια για να γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες.

Η πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι Αρχές είναι πως γίνονταν εργασίες στη διπλανή οικοδομή και κατά την εκσκαφή πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της ΕΛΑΣ, λόγω της κατάρρευσης του κτιρίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη οδό Φυλασίων από την οδό Ηούς και στην οδό Κειριάδων από τη γέφυρα Πουλόπουλου.

Στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν προσαχθεί 5 άτομα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έπειτα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Φωτ.: Μιχάλης Λεγάκης / Flash.gr

Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Σωτηρία» και «Τζάνειο».