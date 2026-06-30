Σοκ στην Κρήτη: 60χρονος σκοτώθηκε όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Τραγικό τέλος είχε ένας 60χρονος άνδρας το πρωί της Τρίτης (30/6), ύστερα από σοβαρό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην Κρήτη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 08:00, όταν ένας 60χρονος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες, εγκλωβίστηκε κάτω από το τρακτέρ που χειριζόταν, έπειτα από ανατροπή του οχήματος υπό συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, με επτά πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ και δύο οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και άνδρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα ύστερα από δύσκολη επιχείρηση, σύμφωνα με το Cretalive.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από γεωργικό ελκυστήρα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία καταπλάκωσής του στην περιοχή Στίρονας Ηρακλείου Κρήτης. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Στη συνέχεια το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 60χρονο, όμως χωρίς τις αισθήσεις του. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του γεωργικού μηχανήματος.