Δίκη 3χρονου Άγγελου: Η ώρα της απόφασης για τον θάνατό του μετά από συστηματική κακοποίηση

Πριν από την έκδοση της απόφασης βρίσκεται η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από τη σκληρή κακοποίηση που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπέστη. Η ετυμηγορία του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου.

Η απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Κατά τη διαδικασία των απολογιών τη Δευτέρα, η εισαγγελική πρόταση ήταν σκληρή απέναντι στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, την 27χρονη μητέρα του παιδιού και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της.

Στο εδώλιο βρίσκεται και ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου, ο οποίος όμως δεν κατηγορείται για ανθρωποκτονία, αλλά για περιστατικά κακοποίησης του παιδιού που φέρονται να είχαν συμβεί σε προγενέστερο χρόνο.

Να σημειωθεί ότι η εισαγγελέας εισηγήθηκε την απαλλαγή του βιολογικού πατέρα, ενώ για τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της ζήτησε την επιβολή παραδειγματικής ποινής.

Στην αγόρευσή της υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι και οι δύο κατηγορούμενοι «λένε ψέματα», επισημαίνοντας πως το παιδί υπέστη συστηματική κακοποίηση. Αναφερόμενη στα 32 τραύματα που έφερε το άτυχο αγοράκι, τόνισε: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι το παιδί χτύπησε μόνο του. Μπορούμε να πούμε ότι αυτοί χτυπούσαν το παιδί ανελέητα», προσθέτοντας ότι οι δύο κατηγορούμενοι κατέστρεφαν σταδιακά τη ζωή του παιδιού.

Η εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελική λειτουργός ξεκίνησε την αγόρευσή της με αναφορά στο ανήλικο παιδί, σημειώνοντας πως «ο μοναδικός που δεν έχει καμία υπεράσπιση είναι ο μικρός Άγγελος». Όπως ανέφερε, όλοι οι υπόλοιποι έχουν δυνατότητα υπεράσπισης και η διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάδειξη της αλήθειας.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε στη χρονική εξέλιξη της υπόθεσης από τη στιγμή που η μητέρα εγκαταστάθηκε στην Κρήτη με το παιδί, περιγράφοντας συνθήκες διαβίωσης που –όπως είπε– δεν κάλυπταν ούτε τις βασικές ανάγκες του 3χρονου, ενώ σημείωσε ότι δεν υπήρχαν ακόμη και βασικά είδη φροντίδας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το ζευγάρι δεν εργαζόταν, ενώ αναφέρθηκε και στις μαρτυρικές καταθέσεις, κάνοντας λόγο για μάρτυρα που παρέμεινε συνεπής στην αρχική του κατάθεση και είχε περιγράψει τον 44χρονο με ιδιαίτερα αρνητικούς χαρακτηρισμούς.

Κεντρικό σημείο της αγόρευσης αποτέλεσαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία –όπως υποστήριξε– αποτυπώνουν τη βαρύτητα της κακοποίησης.

«Ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι κακώσεις δεν μπορούν να αποδοθούν σε μεμονωμένα περιστατικά ή ατυχήματα.

«Και οι δύο λένε ψέματα»

Η εισαγγελέας έκανε λόγο για συστηματική και μεθοδευμένη κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι επιχειρούν να μεταθέσουν ευθύνες ο ένας στον άλλον.

«Και οι δύο λένε ψέματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για πράξεις που εξελίσσονταν σε βάθος περίπου δύο μηνών.

Αναφερόμενη στο περιστατικό της 26ης Ιανουαρίου, υποστήριξε ότι ο θάνατος προήλθε από ισχυρή πλήξη στο κεφάλι σε συνδυασμό με έντονη ανακίνηση του παιδιού, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους κακώσεις απαντώνται συνήθως σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Αίτημα ενοχής και παραδειγματικής τιμωρίας

Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι κανείς από τους δύο κατηγορουμένους δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια για όσα συνέβαιναν, ενώ απέρριψε κάθε ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού.

Κλείνοντας, πρότεινε την ενοχή και των δύο για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για επιπλέον πράξεις κακοποίησης, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία τους, σύμφωνα με το CretaLive.

«Ο Άγγελος βλέπει από εκεί που είναι»

Στην ολοκλήρωση της αγόρευσής της, η εισαγγελέας αναφέρθηκε στη μητέρα του παιδιού, σχολιάζοντας ότι ο 3χρονος «βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε», κλείνοντας με μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά.

«Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ότι θέλει να βγει από τη φυλακή και να συναντήσει τον Άγγελο, δήθεν ότι είναι ζωντανός. Όμως να είναι σίγουρη ότι ο Άγγελος τη βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε»