Δίκη Jean Hanlon: «Μαμά κράτα με σφιχτά, μη με αφήσεις να φύγω»

Με την εξέταση του ιδιωτικού ερευνητή, Χάρη Βεραμόν, ο οποίος θεωρείται ο πιο κομβικός μάρτυρας κατηγορίας στη υπόθεση της ανθρωποκτονίας της 54χρονης Βρετανίδας Jean Hanlon, συνεχίζεται την Τετάρτη στο ΜΟΔ Λασιθίου (Νεάπολη) η δίκη, με κατηγορούμενο έναν 55χρονο κρητικό, πρώην φίλο της θανούσης. Η επίμονη έρευνα του εν λόγω ερευνητή φέρεται να ανέδειξε κάποια στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο αποφάσισε να στείλει στο εδώλιο τον 55χρονο παρά την αντίθετη εισήγηση της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουργού.

Διαβάστε τις εξελίξεις στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας της 54χρονης Βρετανίδας Jean Hanlon.