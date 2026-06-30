Πετράλωνα: Έκαναν εργασίες και πείραξαν τα θεμέλια διπλανού κτιρίου - Προσαγωγή ιδιοκτητών-μηχανικών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ συνολικά πέντε άτομα έχουν προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν προσαχθεί τρεις μηχανικοί που σχετίζονται με τις εργασίες, καθώς και δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να είναι μηχανικοί στο επάγγελμα, αλλά και ιδιοκτήτες του οικοπέδου και της νεοαναγειρόμενης οικοδομής.

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος της Πολεοδομίας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αν οι εργασίες πραγματοποιούνταν νόμιμα.

Με βάση την πρώτη εικόνα από την έρευνα, οι εργασίες εκτελούνταν στη διπλανή οικοδομή και εξετάζεται το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια των εκσκαφών να επηρεάστηκαν τα θεμέλια της τετραώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικοδομή είχε άδεια, ωστόσο ερευνάται αν υπήρχε άδεια και προληπτικά μέτρα για τις συγκεκριμένες εργασίες που προκάλεσε την φθορά και κατάρρευση του διπλανού κτιρίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. pic.twitter.com/UsW0Lijvlp — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης (30/6), στην οδό Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό κτίριο.