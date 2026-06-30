Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει στέγη στους ενοίκους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση μετά την κατάρρευση κτιρίου στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, με τον Δήμο Αθηναίων να έχει κινητοποιήσει άμεσα όλες τις υπηρεσίες του και να συνδράμει το έργο της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων αρχών.

Από την πρώτη στιγμή, η Δημοτική Αστυνομία ρύθμισε την κυκλοφορία στην περιοχή, διευκολύνοντας την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων, ενώ παράλληλα αξιοποιείται και drone του Δήμου για την παρακολούθηση της επιχείρησης από αέρος.

Η ομάδα Streetwork βρίσκεται στο σημείο, προσφέροντας υποστήριξη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης, τόσο στους εργαζόμενους των συνεργείων όσο και στους πολίτες που επηρεάστηκαν από το συμβάν.

Σε ετοιμότητα έχει τεθεί και η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με μηχανήματα έργου, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο σημείο.

Για τους κατοίκους που επλήγησαν, έχει προβλεφθεί προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων, ενώ εξετάζεται και η παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Οι εργασίες συνεχίζονται με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, με στόχο την ασφάλεια της περιοχής και τη στήριξη των πληγέντων.