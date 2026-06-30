Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Βγήκε να πάρει φάρμακα και σώθηκε τελευταία στιγμή

Μέσα στην Τραγωδία , μία ιστορία μοιάζει με πραγματικό θαύμα. Ένοικος του υπερυψωμένου ισογείου σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς είχε βγει από το σπίτι της λίγα μόλις λεπτά πριν από την κατάρρευση για να αγοράσει φάρμακα.

Συγγενείς της, που έφτασαν στο σημείο αμέσως μόλις πληροφορήθηκαν το περιστατικό, περιέγραψαν ότι η γυναίκα δεν είχε σκοπό να φύγει εκείνη την ώρα, ωστόσο μια τελευταία απόφαση αποδείχθηκε σωτήρια.

«Μένει στο υπερυψωμένο ισόγειο. Από τύχη έλειπε εκείνη την ώρα, δεν ήταν να φύγει. Είχε βγει απλά να πάει να πάρει κάποια φάρμακα», δήλωσε στενός συγγενής της.

Από «θαύμα» σώθηκε ένοικος - «Είχε βγει να πάρει φάρμακα και η πολυκατοικία έπεσε»

Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/ptRnJPD6AQ — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

Την ίδια στιγμή, η αδελφή του συζύγου της αποκάλυψε ότι, παρά τη διάσωσή της, ο σκύλος της παρέμεινε μέσα στο διαμέρισμα την ώρα που κατέρρευσε το κτίριο.

«Για καλή της τύχη η κοπέλα είχε βγει από το σπίτι. Είχε πάει να πάρει κάτι συγκεκριμένα φάρμακα, αλλά είχε μείνει μέσα ο σκύλος της. Την πήραμε τηλέφωνο, είναι κάπου εδώ από πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι διασώστες συνεχίζουν να ερευνούν κάθε σημείο των ερειπίων με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.