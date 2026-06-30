Συγκλονιστικές εικόνες: Καρέ-καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Ένα νέο, συγκλονιστικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (30/6).



Το οπτικό υλικό, που ανέβηκε ως TikTok Photo Mode (μια ανάρτηση με διαδοχικές φωτογραφίες) από το προφίλ vaggelisromp, δείχνει το κτίριο να υποχωρεί μέσα σε δευτερόλεπτα, μετατρεπόμενο σε έναν τεράστιο όγκο από μπάζα και σκόνη. Η κατάρρευση σημειώνεται ενώ στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση, με κατοίκους και περαστικούς να αντιλαμβάνονται το μέγεθος του περιστατικού.



Για το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών, ενώ έχουν γίνει συλλήψεις ατόμων που σχετίζονται με τις εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο. Οι πρώτες εκτιμήσεις εξετάζουν τον ρόλο των εκσκαφικών εργασιών σε συνδυασμό με την κατάσταση του κτιρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.



Δείτε το slideshow που καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης: