Αυτοψία Συνολάκη στα Πετράλωνα: «Ήμασταν πολύ τυχεροί» –Τι είπε για την κατάρρευση της πολυκατοικίας

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών και Ακαδημαϊκός, Κωνσταντίνος Συνολάκης, βρέθηκε στον τόπο του απίστευτου συμβάντος με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τονίζοντας αρχικά ότι το γεγονός πως δεν υπήρξαν θύματα αποτελεί αποτέλεσμα μεγάλης τύχης. «Οι άνθρωποι ήταν πολύ τυχεροί. Δεν έχουμε θύματα, καθώς κατάφεραν να εκκενώσουν το κτίριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο κ. Συνολάκης σημείωσε ότι από τις πρώτες εικόνες φαίνεται πως πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της αντιστήριξης στη θεμελίωση, ενώ τόνισε πως θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι που αφορούν την κατασκευή.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Όπως υπογράμμισε ο καθηγητής, τα επόμενα βήματα είναι η λεπτομερής μελέτη της υπόθεσης, ο έλεγχος της οικοδομικής άδειας, αλλά και η εξέταση των εργασιών που είχαν πραγματοποιηθεί από τον εργολάβο, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποια μέτρα απαιτούνται στη συνέχεια.

Πυροσβεστική: «Όλοι οι κάτοικοι και οι εργάτες ήταν ασφαλείς»

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, η 1η ΕΜΑΚ, δύο ειδικά διασωστικά σκυλιά, καθώς και διασωστικό όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους.



Όπως ανέφερε ο υποστράτηγος και συντονιστής της Πυροσβεστικής, Μαρινάκης Βικέντιος, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τέσσερα άτομα που πιθανόν να είχαν εγκλωβιστεί.



Ωστόσο, μετά από τις έρευνες των πυροσβεστών, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, καθώς και οι εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο, ήταν ασφαλείς.



Ο κ. Δικέβιος σημείωσε ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στο πεδίο συνεχίζοντας τις έρευνες, ενώ ευχαρίστησε την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τον Δήμο και την Περιφέρεια για τη συνδρομή τους.



«Θα παραμείνουμε στο σημείο μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να έχει συμβεί κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση βρισκόταν στο τελικό της στάδιο.

Πυροσβεστική για την κατάρρευση στα Πετράλωνα: «Όλοι οι κάτοικοι και οι εργάτες ήταν ασφαλείς»

Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/kUNvPhB7yH — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

«Να εκκενωθεί το διπλανό κτίριο»

Ο πολιτικός μηχανικός Δημήτριος Καραΐσκος, που βρέθηκε στο σημείο για να εξετάσει την κατάσταση μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ανέφερε ότι το διπλανό κτίριο που συνορεύει με το σημείο του συμβάντος θα πρέπει να εκκενωθεί προσωρινά.



Όπως δήλωσε, έχουν εντοπιστεί ζημιές στο γειτονικό κτίριο και, μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να εκδοθεί πόρισμα για τη στατικότητά του, δεν θα πρέπει να παραμείνουν ένοικοι στο εσωτερικό του.