Πετράλωνα: Αποζημίωση 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια της πολυκατοικίας - Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες

Ρεπορτάζ - βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης

Ελεύθεροι αφέθηκαν με εντολή εισαγγελέα οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και να διερευνηθούν τα αίτια του περιστατικού.

Αποζημιώσεις προς τους ενοίκους

Παράλληλα, προβλέπεται ότι κάθε μία από τις έξι οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία θα λάβει αποζημίωση ύψους περίπου 3.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, συνεργεία του Δήμου προχώρησαν στην περίφραξη του οικοπέδου από χθες το βράδυ, για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διευκόλυνση των ερευνών.

Η επόμενη μέρα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα



Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/1mA0nVC0ym — Flash.gr (@flashgrofficial) July 1, 2026

Η κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου, προκαλώντας σοκ και κινητοποίηση των Αρχών, οι οποίες συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Εκτιμήσεις για πιθανή αστοχία σε εργασίες

O αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, εκτίμησε ότι πιθανόν να υπήρξε αστοχία κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής, στη θεμελίωση ή στην τοποθέτηση του οπλισμού.

Όπως ανέφερε, το έργο είναι ιδιωτικό και την ευθύνη φέρουν οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί, μελετητές, κατασκευαστές και επιβλέποντες που έχουν υπογράψει τις σχετικές μελέτες.

@flashgrofficial Ο Πάρης Χαρλαύτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, μιλά για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και αναφέρει πως, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αστοχία ενδέχεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την ανέγερση του όμορου κτιρίου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, θα σχηματιστεί δικογραφία και θα απαιτηθούν πραγματογνωμοσύνες, τονίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Εκκενώθηκε η διπλανή πολυκατοικία

Κορδέλες ασφαλείας τοποθετήθηκαν και στη διπλανή πολυκατοικία στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση του γειτονικού κτιρίου, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται στην περιοχή.

Μιχάλης Λεγάκης/ Flash.gr

Ο πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Καραΐσκος, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και μίλησε στην κάμερα του FLASH, ανέφερε ότι από την πρώτη αυτοψία εντόπισε ενδείξεις που, κατά την εκτίμησή του, επιβάλλουν την άμεση εκκένωση του διπλανού κτιρίου.

Όπως τόνισε, το μέτρο αυτό κρίνεται απαραίτητο έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και διαπιστωθεί η στατική επάρκεια του κτιρίου.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως δεν επιθυμεί να προκαταλάβει τα πορίσματα της έρευνας, σημειώνοντας ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες.

@flashgrofficial Ο Καραΐσκος Δημήτριος, πολιτικός μηχανικός, βρέθηκε στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια του όμορου κτιρίου. Όπως ανέφερε, από την πρώτη αυτοψία που πραγματοποίησε διαπίστωσε ενδείξεις που, κατά την εκτίμησή του, επιβάλλουν την άμεση εκκένωση του διπλανού κτιρίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και να διαπιστωθεί αν διαθέτει στατική επάρκεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να προκαταλάβει τα πορίσματα της έρευνας, τονίζοντας πως τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης θα προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες των αρμόδιων αρχών. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια

Οι ειδικοί εξετάζουν δύο βασικές εκδοχές για το τί προκάλεσε την κατάρρευση. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, κατά την εκσκαφή οι εργασίες προχώρησαν χαμηλότερα από το επίπεδο θεμελίωσης της διπλανής πολυκατοικίας, προκαλώντας υποχώρηση του εδάφους, καθώς δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης.

Το δεύτερο σενάριο στρέφει την προσοχή σε πιθανές κατασκευαστικές αδυναμίες του κτιρίου που κατέρρευσε, σε συνδυασμό με μια μικρή αστοχία στο υπό ανέγερση οικοδόμημα, η οποία ενδεχομένως αποδείχθηκε καθοριστική.