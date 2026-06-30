Πετράλωνα: Τα δραματικά λεπτά σιωπής όταν οι διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της Πυροσβεστικής στα ερείπια τετραώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε την Τρίτη (30/6) επί της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα, καθώς όπως δήλωσε ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής, Βικέντιος Μαρινάκης, παρότι, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τέσσερα άτομα ήταν εγκλωβισμένα, «στελέχη ωστόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες, διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς».

Στην κάμερα του FLASH αποτυπώνονται οι στιγμές, όπου οι διασώστες ζήτησαν να επικρατήσει απόλυτη σιωπή προκειμένου να ανιχνευτεί έστω και ο παραμικρός ήχος που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως σημάδι κάποιου ανθρώπου που βρισκόταν εγκλωβισμένος στα συντρίμμια. Στην έρευνα συνέδραμαν επίσης και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι της ΕΜΑΚ.

Τα δραματικά λεπτά σιωπής στην επιχείρηση έρευνας στα ερείπια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε επί της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα

Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/mJ71Mhrndd — Flash.gr (@flashgrofficial) June 30, 2026

Τις πρώτες ώρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκλήθηκαν έντονοι φόβοι καθώς πληροφορίες ήθελαν να υπάρχουν τέσσερις ένοικοι μέσα στο κτίριο την ώρα του συμβάντος. Ευτυχώς οι ένοικοι εντοπίστηκαν σώοι εκτός της πολυκατοικίας λίγη ώρα αργότερα.

Ωστόσο, το πρωτόκολλο επιβάλει την παραμονή των σωστικών συνεργείων στον χώρο πιθανώς και τις επόμενες ημέρες, μέχρι να αποκλειστεί τελείως το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιο άτομο μέσα στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης.

Φωτ.: Μιχάλης Λεγάκης / Flash.gr

Η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελούταν από επτά διαμερίσματα, στα οποία σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες διέμεναν έξι οικογένειες. Τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναζητούσαν αρχικά τέσσερα άτομα, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν, εκτός κτιρίου, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.



Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής αλλά και ένοικος της πολυκατοικίας ο ήχος που ακούστηκε ήταν εκκωφαντικός σαν να σημειώνεται εκείνη την ώρα σεισμός, ωστόσο όλοι είχαν καταφέρει να βγουν εγκαίρως ενώ κάποιοι απουσίαζαν από το κτίριο.

Την οδύνη της εξέφρασε μία από τις ενοίκους της πολυκατοικίας μιλώντας στον FLASH, τονίζοντας ότι έφυγε ζωντανή το πρωί από το σπίτι της που τώρα δεν υπάρχει.

5 συλλήψεις για την κατάρρευση - Αναζητούν τα αίτια στη διπλανή οικοδομή

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η έρευνα των Αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στα έργα ανέγερσης πενταόροφης πολυκατοικίας στο ακριβώς διπλανό οικόπεδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, ήδη η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε 5 συλλήψεις υπεύθυνων του έργου στο διπλανό κτίριο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο επιβλέπων πολιτικός μηχανικός και ο εργολάβος μηχανικός, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων μπαίνουν οι τεχνικές προδιαγραφές του διπλανού έργου, αλλά και μια σημαντική μαρτυρία για αλλοίωση του υπεδάφους.

Φωτό: Μιχάλης Λεγάκης/Flash.gr

Στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα βρέθηκαν νωρίτερα σήμερα οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου που είχαν αναθέσει το έργο, καθώς και το τεχνικό επιτελείο. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο στατικός μηχανικός που είχε πραγματοποιήσει τη σχετική μελέτη του κτιρίου, καθώς και δύο πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι λειτουργούσαν ως εργοδηγοί, έχοντας τον άμεσο συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών στο πεδίο.

Το χρονικό της ανέγερσης και οι νόμιμες άδειες

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η διαδικασία για την κατασκευή της νέας οικοδομής είχε ξεκινήσει πριν από ενάμιση χρόνο, με την αγορά του οικοπέδου τον Δεκέμβριο του 2024. Το προϋπάρχον κτίσμα κατεδαφίστηκε κατόπιν έκδοσης νόμιμης άδειας, με τον χώρο να παραμένει κενός από τον Δεκέμβριο του 2025. Οι διαδικασίες προχώρησαν εκ νέου την περασμένη άνοιξη, με την έκδοση της νέας οικοδομικής άδειας τον Μάρτιο του 2026. Οι εργασίες στο σημείο ξεκίνησαν τον Μάιο του 2026, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το βάθος της εκσκαφής και τα μέτρα αντιστήριξης

Στο επίκεντρο της έρευνας των εμπειρογνωμόνων βρίσκεται η τεχνική εικόνα του εργοταξίου. Ακριβώς δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρρευσε, είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο σκάμμα, το βάθος του οποίου κυμαινόταν από 3,70 έως 3,80 μέτρα από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

@flashgrofficial Εικόνες καταστροφής. Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα καθώς λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την κατάρρευση, ενώ συνολικά πέντε άτομα έχουν προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε εργάτες έχουν προσαχθεί, ενώ στο Αστυνομικό Τμήμα έχει οδηγηθεί και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής, όπου εκτελούνταν οι εργασίες. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Προκειμένου να προστατευτούν οι γειτονικές δομές, οι υπεύθυνοι είχαν προχωρήσει στην κατασκευή δύο τοιχίων υποστήριξης για τα διπλανά κτήρια. Οι εργασίες πέρασαν στην τελική τους φάση μόλις χθες, όταν και ξεκίνησε η γενική εκσκαφή του οικοπέδου.

Το εύρημα με τα «μαύρα χώματα» και το σενάριο της διαρροής

Μια συγκεκριμένη μαρτυρία από το εσωτερικό του εργοταξίου φαίνεται πως ρίχνει νέο φως στα αίτια της καθίζησης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο χειριστής του εκσκαφέα εντόπισε στο σημείο «μαύρα χώματα». Το εύρημα αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τεχνικούς κύκλους, ισχυρή ένδειξη ότι υπήρχε κρυφή και μακροχρόνια διαρροή από το αποχετευτικό δίκτυο της ίδιας της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Μια τέτοια ροή υδάτων ενδέχεται να είχε αλλοιώσει σταδιακά και υπόγεια τη σύσταση του εδάφους, μειώνοντας τη στατικότητά του.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Σημειώνεται ότι ο εκσκαφέας ολοκλήρωσε το έργο του και αποχώρησε από το σημείο το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 08:45, λίγες ώρες πριν από το τελικό χτύπημα. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν η καταστροφή οφείλεται σε αστοχία των έργων υποστήριξης ή στα προϋπάρχοντα προβλήματα του υπεδάφους.