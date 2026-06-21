Θρίλερ στη Λήμνο - Εντοπίστηκε ανθρώπινο κρανίο και οστό στον βυθό της θάλασσας

Ανθρώπινο κρανίο και ένα οστό εντόπισαν στον βυθό της θάλασσας, τουρίστες κατά την διάρκεια κατάδυσης στη Λήμνο. Ο εντοπισμός των μακάβριων ευρημάτων έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Ιουνίου στην περιοχή ανάμεσα στο Μικρό και το Μεγάλο Φαναράκι. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Limnoslive, οι δύο τουρίστες εντόπισαν στον βυθό, κοντά σε βραχώδη περιοχή, ένα ανθρώπινο κρανίο και ένα οστό που φαίνεται να ανήκει σε κάτω άκρο. Το ζευγάρι βγήκε αμέσως από τη θάλασσα και ενημέρωσε τον Λιμενικό Σταθμό Μούδρου.



Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Μούδρου μαζί με ιδιώτη δύτη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στον βυθό και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.



Ο δύτης προχώρησε σε εξονυχιστική επιχείρηση για τον εντοπισμό πιθανών επιπλέον ευρημάτων ή άλλων οστών, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι πέρα από τα αρχικά ευρήματα.



Τα περισυλλεγμένα οστά παρελήφθησαν από άνδρες του Λιμενικού Σώματος Μούδρου και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Λήμνου, όπου φυλάσσονται προσωρινά στον νεκροθάλαμο, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.