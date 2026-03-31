Μυστηριώδες θέαμα στον ουρανό της Λήμνου - Εμφανίστηκαν πολλαπλά φωτεινά αντικείμενα

Ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα μυστηριώδες φαινόμενο αναστάτωσε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης 31 Μαρτίου την περιοχή της Ατσικής στη Λήμνο, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και διερχόμενους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πολλαπλά φωτεινά αντικείμενα εμφανίστηκαν ξαφνικά στον ουρανό και άρχισαν να κινούνται προς το έδαφος με πορεία που θύμιζε πτώση. Όπως περιγράφουν, το θέαμα ήταν τόσο εντυπωσιακό όσο και ανησυχητικό, καθώς κανείς δεν ήταν σε θέση να δώσει άμεση εξήγηση για το τι συνέβαινε, αναφέρει το limnos live.

Η εικόνα των αντικειμένων που φάνηκε να «σκίζουν» τον ουρανό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μιλούν για πιθανούς μετεωρίτες, άλλοι κάνουν αναφορά σε τεχνητά αντικείμενα, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για την προέλευσή τους.

Ήδη το περιστατικό έχει κινήσει το ενδιαφέρον των αρχών, οι οποίες αναμένεται να εξετάσουν τις μαρτυρίες και τυχόν οπτικό υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που εμφανίστηκε πάνω από τη Λήμνο.