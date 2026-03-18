Μυστηριώδες αντικείμενο που μοιάζει με «αόρατο» μαχητικό εμφανίστηκε στον ουρανό της Λάρισας

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι βρέθηκαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στην περιοχή κοντά στην 110 Πτέρυγα Μάχης, όταν στον ουρανό της Λάρισας εμφανίστηκε ένα αεροσκάφος εντελώς διαφορετικό από όσα συνηθίζουμε να βλέπουμε στην πολιτική ή την πολεμική αεροπορία.

Οι εικόνες που δημοσιεύει το Onlarissa.gr δείχνουν ένα αντικείμενο με σχήμα που θυμίζει έντονα την «ιπτάμενη πτέρυγα» που έχει καταστήσει διάσημο το αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό B-2 Spirit. Το συγκεκριμένο υπερόπλο, αναπτυγμένο από την Northrop Grumman, θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα stealth αεροσκάφη στον κόσμο, σχεδιασμένο ώστε να παραμένει αόρατο για τα περισσότερα σύγχρονα ραντάρ.

Το χαρακτηριστικό τριγωνικό του περίγραμμα δεν είναι απλώς εντυπωσιακό, αλλά και απολύτως λειτουργικό, καθώς μειώνει σημαντικά το ίχνος του στον αέρα. Το B-2 μπορεί να μεταφέρει μεγάλο εύρος οπλικών συστημάτων, συμβατικών και πυρηνικών, και έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης αποστολών τεράστιων αποστάσεων, ακόμη και χωρίς ανεφοδιασμό. Με εναέριο ανεφοδιασμό, η επιχειρησιακή του εμβέλεια γίνεται πρακτικά απεριόριστη.

Το αεροσκάφος εντάχθηκε σε υπηρεσία τη δεκαετία του 1990 και έχει συμμετάσχει σε κρίσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις, από το Κοσσυφοπέδιο μέχρι τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το εξαιρετικά υψηλό κόστος ανάπτυξης και συντήρησής του οδήγησε στην παραγωγή πολύ μικρού αριθμού μονάδων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη «μυστηριώδη» φήμη που το συνοδεύει.

Η εμφάνιση ενός αεροσκάφους με παρόμοιο σχήμα πάνω από τη Λάρισα ήταν αρκετή για να προκαλέσει εντύπωση και ερωτήματα στους κατοίκους.