Ευρωπαϊκό τείχος στήνεται στην Κύπρο - Κυρίαρχη η θέση της Ελλάδας

Τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση ιρανικού drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, η αυξανόμενη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και οι εξελίξεις γύρω από την ασφάλεια της Μεγαλονήσου προκαλούν κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αρκετά κράτη φαίνεται να προχωρούν σε κινήσεις ενίσχυσης της στρατιωτικής τους παρουσίας στην περιοχή, ενώ παράλληλα εντείνεται ο συντονισμός μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών για την αντιμετώπιση πιθανής περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Σε ανάπτυξη ελληνικές φρεγάτες και F-16 Viper

Το ευρωπαϊκό «τοίχος» που στήνεται στο νησί ξεκίνησε από την Ελλάδα. Ήδη η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», η πρώτη υπερσύγχρονη ψηφιακή Belharra, και η φρεγάτα «ΨΑΡΑ», με το μπαρουτοκαπνισμένο στην Ερυθρά Θάλασσα πλήρωμά της, έχουν ενταχθεί στην αντιαεροπορική ομπρέλα με θαλάσσιες περιπολίες σε κυπριακά και διεθνή ύδατα.

Την ίδια στιγμή, τα ελληνικά F-16 έχουν - μέχρις ώρας - δύο φορές απογειωθεί από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο τόσο για τον εντοπισμό ύποπτου εναέριου οχήματος ανοικτά των ακτών του Λιβάνου όσο και για αποστολή επιτήρησης, όπως συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης όπου οι «Οχιές» της Πολεμικής Αεροπορίας επί μιάμιση ώρα σάρωναν τον εναέριο χώρο, με φόντο τους δύο συναγερμούς που ήχησαν χθες στην βρετανική βάση.

Τα βρετανικά Wildcat

Η βάση του Ακρωτηρίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη Βρετανία, εκτός από την αποστολή του αντιτορπιλικού HMS «Dragon», αποφάσισε να διαθέσει δύο επιθετικά ελικόπτερα Wildcat τα οποία αναμένεται να φθάσουν σήμερα στην Κύπρο.

Οι βρετανικές «αγριόγατες» από την 815 Μοίρα Ναυτικής Αεροπορίας είναι εξοπλισμένες με πυραύλους Martlet και έχουν σχεδιαστεί για να κυνηγούν και να καταρρίπτουν Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, όπως τα ιρανικά Shahed 136.

Στο μεταξύ, επιπλέον 400 Βρετανοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην Κύπρο, ειδικοί στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν συνεργαστεί στενά με Ουκρανούς εμπειρογνώμονες.

Στην Κύπρο η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων από το πρωί της Πέμπτης επιχειρεί η γαλλική φρεγάτα Languedoc, ενώ την άμυνα θα αναβαθμίσει ο κατάπλους της ναυαρχίδας του γαλλικού στόλου, το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» μαζί με τη συνοδεία μάχης του.

Παράλληλα, το Παρίσι αναμένεται να ενισχύσει την αεράμυνα και με αντιαεροπορικά συστήματα.

Στο πλευρό της Κύπρου Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία

Το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή του «Cristóbal Colón» σε έκδοση F-100, με το σύστημα μάχης Aegis, ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα ναυτικής άμυνας στον κόσμο, να βρίσκεται στον πυρήνα των δυνατοτήτων του.

Μάλιστα, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός φέρει το πλοίο να επιχειρεί στο πλαίσιο της ομάδας συνοδείας του γαλλικού αεροπλανοφόρου. Επιπλέον, λόγω και του μεγέθους του, θα έχει ενεργό ρόλο σε οποιαδήποτε επιχείρηση απομάκρυνσης μη στρατιωτικού προσωπικού σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

Από την πλευρά της, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Χριστοδουλίδη με την Τζόρτζια Μελόνι, η Ρώμη αναμένεται να συμμετάσχει στην ομπρέλα προστασίας του νησιού με ναυτικά μέσα, ενώ και η Ολλανδία εξετάζει την αποστολή της φρεγάτας «Evertsen», επίσης ως συνοδεία του Charles de Gaulle.