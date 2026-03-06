Έφτασαν στην Κύπρο τα ελικόπτερα από τη Βρετανία - Στέλνει φρεγάτα και η Ιταλία

Βρετανικά ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones άρχισαν να φτάνουν στην Κύπρος, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (6/3) το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN, η κίνηση αυτή ακολουθεί επίθεση σε στρατιωτική βάση στην Κύπρο, με τον Κιρ Στάρμερ να δηλώνει ότι θα στείλει στην περιοχή το πολεμικό πλοίο HMS Dragon του Βασιλικό Ναυτικό καθώς και ελικόπτερα Wildcatς, τέσσερα επιπλέον αεροσκάφη Typhoon έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στο Κατάρ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούσε επίσης αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν αμυντικές περιπολίες στον εναέριο χώρο του Κατάρ, της Ιορδανία και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Στάρμερ έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Στην Κύπρο και φρεγάτα από την Ιταλία

Την ίδια ώρα, στην Κύπρο κατευθύνεται η φρεγάτα Federico Martinengo του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο ενίσχυσης και θωράκισης της άμυνας της νήσου, όπως αποκαλύπτει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η φρεγάτα έχει αναλάβει την αποστολή άμυνας στην περιοχή της Κύπρου στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που συντονίζεται από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Η Corriere della Sera υπενθυμίζει ότι η φρεγάτα «Federico Martinengo» συμμετείχε πέρυσι στην ευρωπαϊκή αποστολή Eunavfor Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα, παρέχοντας προστασία στην εμπορική ναυτιλία από τις απειλές των Χούθι, πριν επιστρέψει στη ναυτική βάση του Τάραντας.