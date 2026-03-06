Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι: Αναφορές πως ύποπτο αντικείμενο μπήκε στον εναέριο χώρο της Κύπρου

Νέος συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής στην Κύπρο καθώς άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες ο συναγερμός σήμανε λόγω εισόδου ενός ύποπτου εναέριου αντικειμένου στον εναέριο χώρο της Κύπρου.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως οι πόρτες στην πύλη της βρετανικής βάσης έκλεισαν, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί τις τελευταίες ημέρες.

Τη ίδια ώρα εστάλη νέο μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής στο Ακρωτήρι, το οποίο ανέφερε: «Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Μετά από 25 λεπτά οι σειρήνες σταμάτησαν και οι πύλες της βάσης άνοιξαν.

Σημειώνεται πως οι σειρήνες στο Ακρωτήρι ήχησαν τρεις φορές χθες Πέμπτη, την ώρα μάλιστα που στη βάση βρισκόταν ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος βρέθηκε εσπευσμένα στην Κύπρο προκειμένου να επισκεφθεί τη βάση και να ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις.