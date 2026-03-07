Τρομοκρατία στην Κύπρο: Τι γνωρίζουν οι Αρχές για χτύπημα στο Ακρωτήρι και «μοναχικούς λύκους»

Η τρομοκρατική απειλή βρίσκεται στο ζενίθ, με την Ευρώπη σε κατάσταση επαγρύπνησης καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και εντείνεται η εμπλοκή των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα έντασης, η Κύπρος βρίσκεται επίσης σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής, με τις αρχές να εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενα χτυπήματα από λεγόμενους «μοναχικούς λύκους». Οι φόβοι ενισχύονται από τις συνεχιζόμενες απειλές των Φρουρών της Επανάστασης για αντίποινα.

Φόβοι για «μοναχικούς λύκους» - Προσαγωγές υπόπτων στη Λευκωσία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Cyprus Times, το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αρχές αφορά ενδεχόμενο «τυφλό» τρομοκρατικό χτύπημα από άτομα που δρουν αυτόνομα.

Για τον λόγο αυτό, λαμβάνονται αυξημένα προληπτικά μέτρα, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία και άμεση επαφή με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων, τουλάχιστον δύο πρόσωπα οδηγήθηκαν τις προηγούμενες ώρες στα γραφεία του ΤΑΕ στη Λευκωσία, καθώς θεωρήθηκαν ύποπτα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι προσαγωγές έγιναν στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Ωστόσο, από τις έρευνες δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι έλεγχοι πάντως συνεχίζονται εντατικά.

Είχαν λάβει προειδοποίηση για πιθανό χτύπημα

Την ίδια ώρα, πληροφορίες που δημοσίευσε το Philenews, αναφέρουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν λάβει προειδοποιήσεις για πιθανό σοβαρό περιστατικό λίγα 24ωρα πριν από την επίθεση με drone που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας (1-2 Μαρτίου).

Υπηρεσίες ασφαλείας της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση πρόσωπα που βρέθηκαν στο νησί τις προηγούμενες ημέρες.

Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές είχαν ενδείξεις για άτομα με ύποπτη δραστηριότητα, τα οποία φέρονται να διατηρούν δεσμούς με το Ιράν και ενδεχομένως με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η πληροφόρηση που είχαν στα χέρια τους οι κυπριακές αρχές έκανε λόγο για πιθανή ενέργεια με UAV, δηλαδή μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παρότι δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τον ακριβή στόχο, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να σημειωθούν περιστατικά με drones σε κυπριακό έδαφος.