Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου στον FLASH: Υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο οι αντιδράσεις της Άγκυρας

«Στην Κύπρο δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχει απειληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία» δηλώνει στον FLASH o Βασίλης Πάλμας.

Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου σχολιάζοντας το ευρωπαϊκό αμυντικό τείχος που υψώνεται γύρω και πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, παρατήρησε πως δεν είναι αυτοσκοπός για τη Λευκωσία το να φτάσουν στο νησί και άλλες δυνάμεις.

Και εκτίμησε πως πλέον οι δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή «είναι υπεραρκετές για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου στον FLASH και τον Δημήτρη Κρικέλα: Υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο οι αντιδράσεις της Άγκυρας

Ο Βασίλης Πάλμας σχολίασε αιχμηρά τις αντιδράσεις της Άγκυρας τόσο για την αποστολή των Ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο όσο και για την απόφαση να μεταφερθούν Patriot στην Κάρπαθο.

«Υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο, η Τουρκία έχει 40.000 παράνομα στρατεύματα στο νησί και προσπαθεί να μας κάνει μαθήματα πολιτικής και στρατιωτικής ηθικής» τονίζει χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, ο κ. Πάλμας τόνισε πως η οικονομία της Κύπρου είναι ανθεκτική ωστόσο δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός.

Χθες ο κ. Πάλμας είχε συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή αλλά και η ασφάλεια των βάσεων στο Ακρωτήρι.

Σημειώνεται πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης (ΣΚΑΪ) δεν έκρυψε το γεγονός ότι υπήρξε ενόχληση εκ μέρους της Λευκωσίας με αφορμή δηλώσεις που έγιναν εκ μέρους του Βρετανού υπουργού Άμυνας σχετικά με τις αρχικές του δηλώσεις ως προς την κατάσταση στην Κύπρο μέχρι να ακολουθήσει διορθωτική τοποθέτηση και η διευκρίνιση ότι οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πόλεμο.