Στην Κύπρο τη Δευτέρα (9/3) ο Μητσοτάκης - Θα συναντηθεί με Χριστοδουλίδη και Μακρόν

Στην Κύπρο θα μεταβεί τη Δευτέρα (9/3) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Αθήνα στην χώρα ενώ θα πραγματοποιήσει και συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να επισκεφτεί την Κύπρο, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στο νησί, που έγινε πρόσφατα στόχος επίθεσης με drone. Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η Κύπρος αποτελεί κρίσιμο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεσόγειο.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε θέματα ασφάλειας, περιφερειακής σταθερότητας και ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της πολιτικής προστασίας απέναντι σε απειλές όπως η χρήση drones.

Η γαλλική προεδρία υπογραμμίζει ότι η επίσκεψη έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η Γαλλία θέλει να δείξει ότι στέκεται δίπλα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν επιθέσεις και κινδύνους, ενισχύοντας την αλληλεγγύη και την κοινή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

