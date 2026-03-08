Μία εβδομάδα συμπληρώνεται από το ιρανικό πλήγμα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, με την ανησυχία στην Κύπρο να παραμένει έντονη, καθώς οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.



Ο συναγερμός για την κυπριακή κυβέρνηση είναι πλέον διπλός. Από τη μία πλευρά αφορά το εξωτερικό περιβάλλον ασφαλείας, με την ενίσχυση της στρατιωτικής επιτήρησης και τη συνεχή συνεργασία με συμμάχους, με τη Λευκωσία να εκπέμπει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε επιθετικές ή πολεμικές επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι στο νησί λειτουργούν βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Tη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης , αναμένεται να επισκεφθεί την στρατιωτική βάση της Πάφου, όπου έχουν μετασταυθμεύσει τα τέσσερα F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Μία εβδομάδα μετά το πλήγμα στο Ακρωτήρι: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και γεωπολιτική ένταση - Ανταπόκριση Δήμήτρης Κρικέλας pic.twitter.com/5VrSZHlbnz — Flash.gr (@flashgrofficial) March 8, 2026

Φόβοι για τρομοκρατικές ενέργειες και αυξημένοι έλεγχοι

Την ίδια στιγμή, αυξημένη είναι η ανησυχία και στο εσωτερικό μέτωπο ασφαλείας. Οι κυπριακές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών από τους λεγόμενους «μοναχικούς λύκους», ακόμη και από πρόσωπα που θα μπορούσαν να περάσουν στο νησί μέσω των Κατεχομένων.



Για τον λόγο αυτό έχουν ενταθεί οι έλεγχοι κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, ενώ η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία και νηφαλιότητα.

Νέες στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή

Παράλληλα, η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή επιτείνεται και από κινήσεις της Άγκυρας. Η Τουρκία έχει ανακοινώσει ότι τουρκικά μαχητικά F-16 πρόκειται να μετασταθμεύσουν στο αεροδρόμιο Τύμπου στα Κατεχόμενα, ενώ τέσσερα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.



Την ίδια στιγμή, ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως αντιπροσωπεία της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας θα επισκεφθεί αύριο την Τουρκία στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Ακρωτήρι: Επιστροφές κατοίκων παρά την εκκένωση

Στην καθημερινότητα των κατοίκων, το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να το σηκώνει η περιοχή του Ακρωτηρίου. Από τους περίπου 1.100 κατοίκους, σχεδόν 500 έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, παρά την εντολή εκκένωσης.



Περίπου 350 φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό, ενώ οι υπόλοιποι έχουν βρει προσωρινή στέγη σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια σε άλλες περιοχές του νησιού.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η απαγόρευση πρόσβασης στην περιοχή αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.

Ακυρώσεις πτήσεων και πλήγμα στον τουρισμό

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας συνεχίζονται οι αναταράξεις στο πρόγραμμα πτήσεων, με 30 αφίξεις και 26 αναχωρήσεις να έχουν ακυρωθεί μόνο για σήμερα.



Παράλληλα, καταγράφονται ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία, μια εξέλιξη που θεωρείται αναμενόμενη υπό τις παρούσες συνθήκες αστάθειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.