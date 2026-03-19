Νέος συναγερμός στην Κύπρο: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου, λίγο καιρό μετά τις επιθέσεις με drones που καταγράφηκαν στην Μεγαλόνησο.

Οι κάτοικοι του Δήμου Κούριου, το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) έλαβαν έκτακτο μήνυμα ασφαλείας που αφορά απειλή στην περιοχή Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με το nomisma.com.cy, το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν εντός των οικιών τους και να μην απομακρυνθούν από ασφαλείς θέσεις μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.



Στους κατοίκους συστήνεται να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα, παραμένοντας σε εγρήγορση για τυχόν περαιτέρω οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Ο συναγερμός έληξε περίπου πέντε λεπτά αργότερα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για περιστατικά, και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ήρθησαν.

Ωστόσο, αυτό το γεγονός αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της αυξημένης επιφυλακής στην Ανατολική Μεσόγειο το τελευταίο διάστημα.