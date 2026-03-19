Ιράν: Πυραυλική επίθεση σε διυλιστήριο στη Χάιφα - Χτυπήθηκε αμερικανικό F-35

Καπνοί υψώνονται από διυλιστήριο στη Χάιφα, μετά από πλήγμα που φέρεται να σημειώθηκε στο πλαίσιο της τελευταίας πυραυλικής επίθεσης του Ιράν στα βόρεια του Ισραήλ την Πέμπτη (19/3).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ynetnews.com, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για στοχευμένο χτύπημα σε ενεργειακή εγκατάσταση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η έκταση των ζημιών ή αν υπάρχουν τραυματισμοί.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ για την ώρα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις για την επίθεση.

Αμερικανικό F-35 αναγκάζεται σε προσγείωση μετά από ιρανική επίθεση

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αφού χτυπήθηκε, όπως πιστεύεται, από ιρανικά πυρά, σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) των ΗΠΑ, είπε ότι το τζετ πέμπτης γενιάς εκτελούσε αποστολή στο Ιράν όταν αναγκάστηκε να προσγειωθεί. Πρόσθεσε ότι προσγειώθηκε με ασφάλεια και το συμβάν είναι υπό διερεύνηση.

Το βίντεο που ανέβασαν οι Φρουροί της Επανάστασης και ισχυρίζονται πως είναι το αμερικανικό F-35:

Η κατάσταση του πιλότου είναι σταθερή.

Εφόσον επαληθευτεί αυτή η εκδοχή, θα είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χτυπά αμερικανικό μαχητικό από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.