Νετανιάχου: Τέλος ο εμπλουτισμός ουρανίου στο Ιράν-IDF: Δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά του πολέμου

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να δήλωσε σε εσωτερικές συνομιλίες ότι το Ισραήλ δεν έχει καλύψει ούτε το μισό της στρατιωτικής εκστρατείας του εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με το Times of Israel, η εκτίμηση αυτή αποτυπώνει τη γραμμή της στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία δεν βλέπει άμεσο τέλος στις επιχειρήσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανώτατοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων εμφανίζονται ενωμένοι στην αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη διακοπή της εκστρατείας στο παρόν στάδιο. Υπάρχουν φόβοι ότι μια πρόωρη παύση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση μέσα σε λίγους μήνες, παρά τα πλήγματα που έχουν ήδη δεχθεί οι βαλλιστικές δυνατότητες του Ιράν.

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα διαρκέσει όσο χρειαστεί»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «όσο χρειαστεί». Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει απολέσει την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου και ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το Ισραήλ «ισχυρότερο από ποτέ», την ώρα που –όπως είπε– το Ιράν βρίσκεται στην πιο αδύναμη φάση του. Επανέλαβε μάλιστα τους βασικούς στόχους της κυβέρνησής του:

Την πλήρη εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Την πλήρη εξάλειψη του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων

Τη διαμόρφωση συνθηκών ώστε ο ιρανικός λαός να «πάρει τη μοίρα του στα χέρια του»

Iran does not have the ability to enrich uranium or to produce ballistic missiles. pic.twitter.com/YLTlmzCAxj — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Ακόμη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του Ιράν να «εκβιάσει» τη διεθνή κοινότητα με αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Το ιρανικό καθεστώς «προσπαθεί να εκβιάσει τον κόσμο, κλείνοντας μια κρίσιμη θαλάσσια οδό, το Στενό του Χορμούζ. Αυτό δεν θα περάσει», είπε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Ανέφερε πως δεν γνωρίζει ποιος κυβερνά τώρα στο Ιράν. «Δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτήν τη στιγμή», είπε και συμπλήρωσε πως «ο Μοτζτάμπα (Χαμενεΐ), ο διάδοχος του αγιατολάχ, δεν έχει δείξει το πρόσωπό του». Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης πως επικρατεί «μεγάλη ένταση» μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων στην Τεχεράνη.