Πρωθυπουργός Ιαπωνίας: «Μόνο ο Τραμπ μπορεί να φέρει ειρήνη στον κόσμο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, συζητώντας για τον πόλεμο στο Ιράν, τις αγορές ενέργειας και την οικονομική ασφάλεια, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ιαπωνία «παίρνει πραγματικά θέση» στον πόλεμο στο Ιράν, «σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ». Όπως είπε:

Η Ιαπωνία θα κινηθεί «στο ύψος των περιστάσεων», ενώ χαρακτήρισε τη στάση του ΝΑΤΟ ως ανεπαρκή. Πρόσθεσε ότι δεν σκέφτεται χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, αλλά δεν θα αποκάλυπτε αν το σκεφτόταν.



Επιπλέον δήλωσε ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου και του έδωσε εντολή να σταματήσει τις επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Συνέχισε λέγοντας πως τα Στενά του Ορμούζ δεν χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ, αλλά υπερασπίζονται τη διεθνή ναυσιπλοΐα, χωρίς να χρειάζονται βοήθεια από το ΝΑΤΟ ή άλλες χώρες, αν και θεωρεί σωστό να συμμετέχουν όλοι ανάλογα με το μερίδιό τους.

«Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι περιορισμένος»

Ο Τραμπ επίσης δήλωσε ότι ο αντίκτυπος στο Ιράν έχει περιοριστεί και αναμένεται να τελειώσει σύντομα, ενώ θα συζητήσει με την Ιαπωνία την περαιτέρω στήριξή της.

Η Τακαΐτσι σημείωσε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα πλήξει την παγκόσμια οικονομία και ότι έχει φέρει προτάσεις στον Τραμπ για την ηρεμία των αγορών. Η Ιαπωνία σκοπεύει να δράσει συνεργατικά με άλλες χώρες και να συμβάλει στην οικονομική και ενεργειακή σταθερότητα.

Η θέση της Ιαπωνίας και οι δηλώσεις της Τακαΐτσι

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι τόνισε ότι η Ιαπωνία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην ειρήνη και την σταθερότητα, δηλώνοντας: «Μόνο ο Τραμπ μπορεί να φέρει ειρήνη στον κόσμο».

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία και ανέφερε ότι έχει φέρει στην Ουάσιγκτον προτάσεις για να ηρεμήσουν οι αγορές ενέργειας. Σκοπεύει επίσης να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο θέματα οικονομικής ασφάλειας και σπάνιων γαιών.

Η Τακαΐτσι δήλωσε ότι προσεγγίζει τους διεθνείς εταίρους της Ιαπωνίας για την επίτευξη κοινών στόχων και παράλληλα προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Τεχεράνη.