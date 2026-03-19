Νέα μεγάλη επίθεση του Ιράν σε μονάδα LNG στο Κατάρ - «Εκτοξεύθηκε» η τιμή του πετρελαίου

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με μπαράζ ιρανικών επιθέσεων σε Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και Κατάρ.

Μάλιστα, το Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/3) ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε νέα επίθεση στην κύρια εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρας Λαφάν, που είχε ήδη δεχθεί επίθεση χθες. Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι οι εγκαταστάσεις υπέστησαν μεγάλες πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές.

Μονάδα LNG στο Κατάρ / Φωτ.: Reuters

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς, μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε σειρά ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, σε αντίποινα για πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, σηματοδοτώντας σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τα συμβόλαια Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 4,5% στα 112,19 δολ/βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει άνοδο κατά 1,04% στα 97,32 δολ/βαρέλι.

Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποίησε το Ιράν με ολοκληρωτική καταστροφή του South Pars, αν σημειωθεί ξανά ανάλογο πλήγμα κατά του Κατάρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα αερίου στο South Pars, διατεινόμενος ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για τον βομβαρδισμό αυτό, ο οποίος πυροδότησε τα αντίποινα του Ιράν εναντίον της εγκατάστασης στη Ρας Λαφάν του Κατάρ.

«Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ σε αυτό το κοίτασμα στο South Pars, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο, εκτός αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ -- σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στο South Pars με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε.

Κατάρ: Όλες οι πυρκαγιές «περιορίστηκαν πλήρως» μετά την επίθεση του Ιράν

Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου.

«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.