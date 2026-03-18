Ιράν: Επιθέσεις σε Τελ Αβίβ, Σαουδική Αραβία και Κατάρ - Ισραηλινά πλήγματα στην Κασπία

Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν φέρεται να εξαπέλυσε επιθέσεις στο κέντρο του Τελ Αβίβ με πυραύλους και drones. Επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης σε Σαουδική Αραβία και Κατάρ, με εκρήξεις στο Ριάντ και ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Εκρήξεις στο Ριάντ και αναχαίτιση πυραύλων

Μια δεύτερη σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στο Ριάντ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), λίγη ώρα αφότου οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας γνωστοποίησε ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν νωρίτερα σήμερα και καταστράφηκαν πριν φτάσουν στον στόχο τους.

Όπως ανέφερε, συντρίμμια από τις αναχαιτίσεις έπεσαν σε διάφορες περιοχές της πόλης, ωστόσο σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές.

Καταρρίφθηκε και drone κοντά σε εγκατάσταση φυσικού αερίου

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν επίσης ότι κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο κατευθυνόταν προς εγκατάσταση φυσικού αερίου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το drone αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε πριν φτάσει στον στόχο του, χωρίς να προκληθούν ζημιές στην εγκατάσταση.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ μαίνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να στοχεύσει ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο ως αντίποινα για τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στις πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του.

Ζημιές σε διυλιστήριο στο Κατάρ

Την ίδια ώρα, η QatarEnergy επιβεβαίωσε ότι η βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν στο Κατάρ δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης πυραυλικές επιθέσεις, οι οποίες αποδίδονται κατά τα φαινόμενα στο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που προκλήθηκαν από τα πλήγματα, επισημαίνοντας ότι καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Παρά το μέγεθος των ζημιών, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία όλο το προσωπικό έχει εντοπιστεί και βρίσκεται ασφαλές.

Iran ignited a massive fire at the UAE's Fujairah port in retaliatory strikes following U.S. airstrikes on Iran's Kharg Island oil hub.



Το Ισραήλ έπληξε πυραυλάκατους του Ιράν στην Κασπία

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον πυραυλακάτων του Ιράν στην Κασπία Θάλασσα, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.



Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, στο στόχαστρο μπήκαν περισσότερα από πέντε πολεμικά σκάφη.