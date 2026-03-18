«Εμφανίστηκε» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Οι δολοφόνοι του Λαριτζανί θα πληρώσουν»

Την ώρα που οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του έχουν φουντώσει, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «εμφανίστηκε» με γραπτή δήλωσή του, στην οποία δίνει όρκο εκδίκησης για τον μαρτυρικό θάνατο του Αλί Λαριτζανί και του γιου του.

Σε δήλωση που κυκλοφόρησε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι έλαβε την είδηση ​​του θανάτου του Λαριτζανί με «μεγάλη λύπη», αποκαλώντας τον «έξυπνο, αφοσιωμένο άτομο» και διακεκριμένη προσωπικότητα στο πολιτικό κατεστημένο του Ιράν.



«Η δολοφονία μιας τέτοιας προσωπικότητας αναμφίβολα δείχνει την έκταση της σημασίας του και το μίσος των εχθρών του Ισλάμ απέναντί ​​του», συνέχισε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.



«Οι αντιισλαμιστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το να χύνουν αυτό το αίμα στους πρόποδες του δέντρου του ισλαμικού συστήματος το κάνει μόνο ισχυρότερο, και φυσικά, κάθε αίμα έχει ένα τίμημα που οι εγκληματίες δολοφόνοι των μαρτύρων πρέπει σύντομα να πληρώσουν», αναφέρει στη γραπτή δήλωσή του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.