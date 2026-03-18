Ιράν: Επιβεβαιώθηκε από τον Πεζεσκιάν ο θάνατος του υπουργού Πληροφοριών

Τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών της χώρας, Εσμαΐλ Χατίμπ, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος σκοτώθηκε σε νυχτερινή ισραηλινή επιδρομή στην Τεχεράνη, μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη του καθεστώτος, την ώρα που το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται επίσης ο Αλί Λαριτζανί και ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, καθώς και μέλη των οικογενειών τους και συνεργάτες τους.

«Η δειλή δολοφονία των αγαπημένων μου συναδέλφων Εσμαΐλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζανί και Αζίζ Νασιρζαντέχ… μας έχει βυθίσει στο πένθος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν στην ανάρτησή του.