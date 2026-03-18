Ηγέτες του Ιράν στο στόχαστρο του Ισραήλ - Ποιοι εξοντώθηκαν και ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι

Το Ισραήλ έχει χτυπήσει ήδη σημαντικά ηγετικά στελέχη του Ιράν, με αποκορύφωμα τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ οι επόμενοι στόχοι περιλαμβάνουν τον γιο του, Μοτζτάμπα, και άλλα κορυφαία στελέχη του ιρανικού καθεστώτος. Η τακτική της χώρας βασίζεται σε μυστικές υπηρεσίες, πληροφοριοδότες και παρακολούθηση στο πεδίο.

Οι σημαντικοί στόχοι που έχουν χτυπηθεί

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Ο ηγέτης του Ιράν και κορυφαίος στόχος του Ισραήλ, αφού λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για το καθεστώς. Μαζί του στην επίθεση σκοτώθηκαν και πολλοί συνεργάτες του, ενώ τραυματίστηκε ο γιος του, Μοτζτάμπα.

Αλί Λαριτζανί

Επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν και στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ. Έμπειρος διπλωμάτης, θεωρούνταν ντε φάκτο ηγέτης του Ιράν, ικανός να διαχειριστεί διπλωματικές διεξόδους.

Γκολαμρεζά Σολεϊμανί

Αρχηγός της παραστρατιωτικής Μπασίτζ των Φρουρών της Επανάστασης. Σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή μαζί με τον Λαριτζανί.

Ισμαΐλ Χατίμπ

Ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, δολοφονήθηκε όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

TARGETS NEUTRALIZED: The IDF and ISW have released a sprawling "Elimination List" of Iranian leaders taken off the board after recent strikes in the region.



The report confirms that several high-ranking officials have been neutralized as the joint U.S.-Israeli campaign continues… pic.twitter.com/1qQDlFOfSz — Fox News (@FoxNews) March 18, 2026

Οι επόμενοι πιθανοί στόχοι

Πρώτος στη λίστα είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αγιατολάχ, τραυματισμένος κατά την επίθεση, αλλά με τον τελικό λόγο πλέον ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Άλλοι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν:

Τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί

Τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ

Τον ανώτατο δικαστή, Γκολάμ Ετζεΐ

Εκτιμάται ότι υπάρχουν δεκάδες ακόμη σύμβουλοι ασφαλείας και ηγετικά στελέχη εντός και εκτός Ιράν.

Πώς φτάνει το Ισραήλ στους στόχους

Η χώρα αξιοποιεί τις μυστικές υπηρεσίες, πληροφοριοδότες και παρακολούθηση στο πεδίο. Στην επίθεση κατά του Χαμενεΐ, υπήρχε προηγούμενη πληροφορία για συνάντηση του ηγέτη με τον στενό του κύκλο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Λαριτζανί εντοπίστηκε μέσω δικτύου πληροφόρησης από το εσωτερικό του Ιράν, με πολίτες να επικοινωνούν με τους Ισραηλινούς για την ακριβή θέση του.

«Δεν θα σταματήσει η εξόντωση Ιρανών αξιωματούχων»

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι η «σειρά των εξολοθρεύσεων» Ιρανών αξιωματούχων θα συνεχιστεί, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι έχουν σκοτωθεί πολλά ηγετικά στελέχη στο Ιράν.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών συνεχίσαμε την αναζήτηση και την εξάλειψη υψηλόβαθμων αξιωματούχων του καθεστώτος, οι οποίοι ευθύνονται για δολοφονίες και πολλές τρομοκρατικές επιχειρήσεις», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

«Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε όλους τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος. Η σειρά των εξολοθρεύσεων δεν θα σταματήσει», τόνισε χαρακτηριστικά.