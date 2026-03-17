Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (17/3) τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, πολλές ώρες αφότου έγινε γνωστό από την ισραηλινή κυβέρνηση ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.



Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε εξάλλου μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».



Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

بسم الله الرحمن الرحیم



ملت عزیز و سربلند ایران!

الشعوب المسلمة وأحرار العالم:

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

لقد لحق عبدٌ من عباد الله بربّه شهيدًا. pic.twitter.com/G1kZUqbg1L — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Επίσης, ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν πως ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σκοτώθηκε στην Τεχεράνη.



Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ.

Ο Νετανιάχου ανάρτησε φωτογραφία την ώρα που δίνει εντολή να δολοφονηθεί ο Λαριτζανί

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δημοσίευσε την Τρίτη 17 Μαρτίου μια φωτογραφία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μιλάει στο τηλέφωνο ενώ είναι πλαισιωμένος από στενούς του συνεργάτες.

Σύμφωνα με τη λεζάντα που εμφανίζεται πάνω από τη φωτογραφία που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του πρωθυπουργού στο X: «Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διατάσσει την εξόντωση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ιρανικού καθεστώτος».

Στην φωτογραφία, ο Νετανιάχου φαίνεται να είναι πιθανόν στο πρωθυπουργικό γραφείο και να κρατάει το ακουστικό του τηλεφώνου ενώ δίπλα του κάθεται ένα μέλος του Ισραηλινού στρατού αλλά και ο επικοινωνιολόγος του.

Παράλληλα, από νωρίς το πρωί της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι ο επικεφαλής της Ασφάλειας του Ιράν σκοτώθηκε σε επιδρομή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Τεχεράνη. Αν και η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από το ιρανικό καθεστώς, ανακοινώθηκε ότι ο αρχηγός της ομάδας Μασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμάνι, έχει δολοφονηθεί.

Η ανάρτηση έρχεται εν μέσω μιας σειράς διαδικτυακών εικασιών, συμπεριλαμβανομένων θεωριών συνωμοσίας που υποδηλώνουν ότι ο Νετανιάχου σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε σε ιρανικές επιδρομές.

Αυτοί οι ισχυρισμοί, που οι ισραηλινές αρχές και ανεξάρτητοι ελεγκτές γεγονότων έχουν επανειλημμένα καταρρίψει, έχουν διαψευστεί τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός είναι ζωντανός και συνεχίζει να διεξάγει κρατικές υποθέσεις. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανάρτηση, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε σε ένα καφέ στην Ιερουσαλήμ σε μια προσπάθεια να σταματήσει τις φήμες περί θανάτου του.