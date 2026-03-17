«Νεκρός ο Λαριτζανί» λέει το Ισραήλ - Η Τεχεράνη δημοσίευσε χειρόγραφο μήνυμά του

Τον κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο Αλί Λαριτζανί στόχευσε το Ισραήλ σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε ο IDF.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς «ο Λαριτζανί είναι νεκρός». Την εν λόγω πληροφορία δεν έχει επιβεβαιώσει το Ιράν.

Αντ' αυτού, λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις Κατς, αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Λαριτζανί στο Twitter μια φωτογραφία ιδιόχειρου σημειώματος, το οποίο φέρεται να υπογράφει ο Ιρανός αξιωματούχος.

Στο μήνυμά του αναφέρεται:

«Στο όνομα του Υψίστου

Η θυσία των γενναίων του Πολεμικού Ναυτικού του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ντενά αποτελεί μέρος των θυσιών του γενναίου έθνους, που αναδείχθηκαν σε αυτή την περίοδο αγώνα κατά των διεθνών καταπιεστών... Η μνήμη τους θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά του ιρανικού λαού και αυτές οι θυσίες θα ενισχύσουν για χρόνια τα θεμέλια του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη δομή των ενόπλων δυνάμεων.

Από τον Ύψιστο Θεό ζητώ την ανύψωση του βαθμού αυτών των αγαπημένων μαρτύρων.

Αλί Λαριτζανί

Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, Τεχεράνη, 17 ημέρες μετά το μαρτύριο του Αγιατολάχ αλ-Οζμά, μάρτυρα Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ».

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Πάντως, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φαίνεται να επιβεβαιώνει τις λεπτομέρειες του χτυπήματος. Κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης το πρωί της Τρίτης, ο Ζαμίρ ανέφερε ότι «καταγράφηκαν επίσης σημαντικά επιτεύγματα στην εξάλειψη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυνατότητα να επηρεάσουν τα επιτεύγματα της εκστρατείας και τις αποστολές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων», σε μια προφανή αναφορά στην επίθεση που στόχευε τον Λαριτζανί.

«Αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξοντώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, τα οποία συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή αρένα», λέει ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι οι «ανώτεροι πράκτορες που εμπλέκονται σε τρομοκρατική δραστηριότητα από τη Γάζα και από την Ιουδαία και τη Σαμάρεια (Δυτική Όχθη)» κρύβονταν σε ένα ασφαλές σπίτι στην Τεχεράνη όταν πραγματοποιήθηκε το χτύπημα.

Νεκρός ο Γκολαμρεζά Σολεϊμάνι, επικεφαλής των Μπασίτζ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι εξόντωσε τον στρατηγό Γκολαμρεζά Σολεϊμάνι, επικεφαλής των Μπασίτζ, της ισλαμιστικής παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής που είναι επιφορτισμένη με τη διατήρηση της τάξης στο Ιράν.

«Χθες (Δευτέρα), η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, με βάση (στρατιωτικές) πληροφορίες, στοχοθέτησε και εξόντωσε τον Γκολαμρεζά Σολεϊμάνι», δήλωσε σε ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι το πρόσωπο αυτό σκοτώθηκε σε «στοχευμένο πλήγμα στην Τεχεράνη».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Λαριτζανί και ο Σολεΐμανί φέρεται να ήταν στο ίδιο κτίριο.

Ιράν: Στοχεύσαμε δίπλα στο γραφείο του Νετανιάχου

Νέα πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε νωρίς το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου, το Ιράν αυτή τη φορά με στόχο την Ιερουσαλήμ όπου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επλήγη στόχος πολύ κοντά στο γραφείου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Όπως ανέφερε το Tasnim, ο πύραυλος έπληξε θέσεις που βρίσκονται «λίγα μέτρα» από το κτίριο που στεγάζει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού χωρίς ωστόσο να δίνει περεταίρω λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από λίγες ημέρες, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησε ότι θα «κυνηγήσει» και θα επιδιώξει να «σκοτώσει» τον Νετανιάχου εάν είναι «ακόμα ζωντανός», μετά την έναρξη των φημών για τον θάνατό του. Το γραφείο του πρωθυπουργού διέψευσε αυτές τις φήμες.

Η στιγμή που drone πετά πάνω από την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, η φιλοϊρανική πολιτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή που drone πετάει μέσα από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Όπως φαίνεται και στο σχεδόν δυο λεπτών βίντεο, το μη επανδρωμένο όχημα πετάει σε χαμηλή απόσταση από το έδαφος μέσα το συγκρότημα όπου φιλοξενείται η αμερικανική πρεσβεία και καταγράφει τον περιβάλλοντα χώρο. Κινείται ανάμεσα στα κτίρια και φτάνει ακόμη και σε απόσταση αναπνοής από την αμερικανική σημαία.

Το βίντεο φέρει την ημερομηνία 16 Μαρτίου, ωστόσο, σύμφωνα με το CNN δεν μπορεί να επαληθευτεί εάν αυτό είναι αληθές. Στις αρχές Μαρτίου, η πρεσβεία διέταξε όλο το μη απαραίτητο προσωπικό της να εκκενώσει το κτίριο λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε λίγες ώρες αφότου το ξενοδοχείο Al-Rasheed, το οποίο βρίσκεται εντός της Πράσινης Ζώνης όπου εδρεύει η πρεσβεία, δέχτηκε επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης.

Από την άλλη, η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει γίνει στόχος πολλαπλών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες καθώς χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη το Σάββατο και οι αεράμυνες ενεργοποιήθηκαν για να καταρρίψουν εισερχόμενους βλήματα τη Δευτέρα.