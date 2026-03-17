Πολυβόλο που ρίχνει 4.500 σφαίρες το λεπτό προστατεύει την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Το κύριο όπλο του συστήματος C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar), που είναι εγκατεστημένο στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, είναι ένα πολυβόλο Gatling 20 χιλιοστών, ικανό να πυροβολεί 4.500 σφαίρες το λεπτό.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, αυτό ήταν το όπλο που κατάφερε να αναχαιτίσει την ιρανική επίθεση με drones και πυραύλους στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, όπως έχει καταγραφεί και σε σχετικό βίντεο.

This C-RAM video from the US Embassy in Baghdad is extraordinary footage. American defensive technology shredding incoming Iranian-proxy ordnance at 4,500 rounds per minute to protect personnel under fire.



It is also the most important food security signal on Earth that nobody… pic.twitter.com/oqodldn0J2 — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) March 16, 2026

Συνδυάζεται με ραντάρ, αισθητήρες και μονάδες επικοινωνίας και είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενο 35 τόνων, παρέχοντας κινητικότητα και τη δυνατότητα γρήγορης ανίχνευσης και καταστροφής εισερχόμενων στόχων, σύμφωνα με έκθεση της Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA).

Οι σφαίρες των 20 χιλιοστών του πυροβόλου είναι τόσο ελαφριές, θωρακισμένες όσο και υψηλής εκρηκτικότητας, για ευελιξία στην επίθεση κατά εναέριων και επίγειων στόχων σε απόσταση 2.000 μέτρων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή General Dynamics. Διαθέτουν επίσης μηχανισμό αυτοκαταστροφής σε περίπτωση που ο στόχος δεν χτυπηθεί, ώστε οι σφαίρες να μην προκαλέσουν ακούσια ζημιά.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη/Reuters

Το σύστημα είναι παράγωγο του συστήματος όπλων κοντινής άμυνας Phalanx του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενός πυροβόλου που θεωρείται η τελευταία γραμμή άμυνας για τα πολεμικά πλοία ενάντια σε εισερχόμενους πυραύλους κρουζ ή επιφανειακούς στόχους που καταφέρνουν να παρακάμψουν τα αμυντικά συστήματα μεγαλύτερης εμβέλειας ενός πλοίου.

Όπως αναφέρει το CNN, το ναυτικό αυτό σύστημα έγινε πρωτοσέλιδο το 2024, όταν το αντιτορπιλικό Gravely το χρησιμοποίησε για να καταρρίψει έναν πύραυλο των Χούτι που πλησίασε σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από το πολεμικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το χερσαίο σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί χιλιάδες φορές για την προστασία των προωθημένων βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν από την πρώτη του ανάπτυξη στο Ιράκ το 2004, σύμφωνα με την MDAA.



Η στιγμή που drone πετά πάνω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί της Τρίτης, 17 Μαρτίου, η φιλοϊρανική πολιτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή που drone πετάει μέσα από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Όπως φαίνεται, το μη επανδρωμένο όχημα πετάει σε χαμηλή απόσταση από το έδαφος μέσα στο συγκρότημα όπου φιλοξενείται η αμερικανική πρεσβεία και καταγράφει τον περιβάλλοντα χώρο.

Το βίντεο φέρει την ημερομηνία 16 Μαρτίου, ωστόσο, σύμφωνα με το CNN δεν μπορεί να επαληθευτεί εάν αυτό είναι αληθές. Στις αρχές Μαρτίου, η πρεσβεία διέταξε όλο το μη απαραίτητο προσωπικό της να εκκενώσει το κτίριο λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.