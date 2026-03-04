Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικάνους να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βαγδάτη απηύθυνε σήμερα, Τετάρτη 4/3, επείγουσα έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ να εγκαταλείψουν τη χώρα το ταχύτερο δυνατό, λόγω των αυξανόμενων απειλών για την προσωπική τους ασφάλεια, αναφέρουν αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, η πρεσβεία επισημαίνει ότι οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να αναχωρήσουν για όσο πιο σύντομα γίνεται με ασφάλεια ή, αν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, να παραμείνουν σε ασφαλές καταφύγιο έως ότου οι συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή αναχώρηση.

«Εάν είναι ασφαλές να το κάνετε, οι Αμερικανοί πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράκ τώρα», τονίζεται στην ανακοίνωση της διπλωματικής αποστολής.

تنبيه أمني - سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق - 4 مارس/آذار 2026

الموقع: العراق، على مستوى البلاد

الموضوع: التحديث رقم 5

تهتم حكومة الولايات المتحدة بسلامتكم، وستواصل تزويدكم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة. يُنصح المواطنين الأمريكيين في العراق بشدة بالمغادرة حالما… pic.twitter.com/Sll8dNnJqq — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 4, 2026

Η έκκληση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, καθώς ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με εντάσεις που αφορούν τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν. Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει επίσης εκδώσει γενική οδηγία για Αμερικανούς πολίτες σε περισσότερες από 14 χώρες της Μέσης Ανατολής να τις εγκαταλείψουν άμεσα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, ο Λίβανος και άλλες γειτονικές χώρες.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, όσοι παραμένουν στο Ιράκ θα πρέπει να εφοδιαστούν με τρόφιμα, νερό και απαραίτητα φάρμακα, να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν να βρίσκονται κοντά σε παράθυρα ή εκτεθειμένους χώρους μέχρι να υπάρξουν συνθήκες ασφαλούς αναχώρησης.