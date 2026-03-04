Νέα σφοδρά πλήγματα στο Ιράν - 100.000 εγκατέλειψαν την Τεχεράνη

Το Ισραήλ προχώρησε σε νέο κύμα επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε το βράδυ ο στρατός, την ώρα που συμπληρώνονται πέντε ημέρες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο στόχαστρο βρέθηκαν «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Εκρήξεις σε πολλές περιοχές της χώρας

Δημοσιογράφοι του Agence France-Presse που βρίσκονται στην Τεχεράνη ανέφεραν ότι είδαν τουλάχιστον μία έκρηξη, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Παράλληλα, ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για εκρήξεις και σε άλλες πόλεις της χώρας, από την Μπαντάρ Αμπάς στον Περσικό Κόλπο, στα νότια, έως την Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι περίπου 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Τεχεράνη κατά τις δύο πρώτες ημέρες μετά την έναρξη των επιθέσεων από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ανέφερε σε ενημέρωσή της ότι εκτιμά τον αριθμό των εκτοπισμένων στις 100.000 και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα δοθούν επικαιροποιημένα στοιχεία.

Middle East: Strikes and counter-strikes continue as civilian casualties rise and humanitarian concerns deepen.



The UN and its agencies are monitoring developments, reiterating calls for restraint and diplomacy.



Follow our live coverage ⤵️https://t.co/EAJRhCGbEF — UN News (@UN_News_Centre) March 4, 2026

Επαναπατρισμός Αμερικανών

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 17.500 Αμερικανοί επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Μόνο χθες, περίπου 8.500 πολίτες επέστρεψαν στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρείχε βοήθεια σε σχεδόν 6.500 ανθρώπους — στην πλειονότητά τους Αμερικανούς — που αποχώρησαν με ίδια μέσα ή μέσω εμπορικών πτήσεων.

Οι ΗΠΑ οργανώνουν επίσης πτήσεις τσάρτερ, δίνοντας τη δυνατότητα στους Αμερικανούς υπηκόους να επιβιβαστούν χωρίς κόστος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επαναπατρισμού από τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ