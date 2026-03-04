Κόσμος Λίβανος Ιράν Ισραήλ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο: Τουλάχιστον 72 νεκροί και χιλιάδες άστεγοι

Το νέο κύμα βομβαρδισμών συμπίπτει με την 5η ημέρα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή και την κλιμάκωση των αντιποίνων από το Ιράν.

Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 437 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε ισραηλινά εδάφη.

Η Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 83.847 πολίτες έχουν καταγραφεί σε προσωρινές δομές φιλοξενίας, υπογραμμίζοντας την έκταση της ανθρωπιστικής κρίσης.

REUTERS/Claudia Greco

Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα βομβαρδισμών στο Λίβανο και στο Ιράν, στην 5η ημέρα της σύρραξης που έχουν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά της Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Παρά τις επιθέσεις, η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίποινά της σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα η εκκένωση πολιτών από δυτικές χώρες, ανάμεσά τους και Ελληνες, να επιταχύνεται.

