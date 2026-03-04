Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο: Τουλάχιστον 72 νεκροί και χιλιάδες άστεγοι

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 437 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε ισραηλινά εδάφη.

Η Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 83.847 πολίτες έχουν καταγραφεί σε προσωρινές δομές φιλοξενίας, υπογραμμίζοντας την έκταση της ανθρωπιστικής κρίσης.

الاربعاء ٤-٤-٢٠٢٦



اليوم هو اليوم الثالث من الاستجابة الطارئة للاعتداءات الأخيرة على لبنان.

تتم متابعة العمل من غرفة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي بالتنسيق بين كل الوزارات والأجهزة المعنية.



أرقام النزوح (حتى الساعة 5 مساءً)

•83,847 نازحًا مسجلين في مراكز الإيواء… pic.twitter.com/08xq4ZLz8l — Haneen Sayed (@HaneenSayed_LB) March 4, 2026

REUTERS/Claudia Greco

Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα βομβαρδισμών στο Λίβανο και στο Ιράν, στην 5η ημέρα της σύρραξης που έχουν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά της Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Παρά τις επιθέσεις, η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίποινά της σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα η εκκένωση πολιτών από δυτικές χώρες, ανάμεσά τους και Ελληνες, να επιταχύνεται.