Εκκενώνεται ο νότιος Λίβανος - Νέο χτύπημα σε διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία

Το Ras Tanura της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία, το οποίο στεγάζει το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο της εταιρείας και έναν σημαντικό τερματικό σταθμό εξαγωγής αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε ξανά από «άγνωστο βλήμα», σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Το διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία φαίνεται να χτυπήθηκε πάλι σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, δύο ημέρες μετά την επίθεση με drone στο συγκρότημα που προκάλεσε το κλείσιμο του διυλιστηρίου.

Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, η επίθεση στο διυλιστήριο Ras Tanura πραγματοποιήθηκε από drone και δεν προκάλεσε ζημιές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: التقديرات الأولية تشير إلى ان الهجوم كان بمسيّرة ولم ينتج عنه أضرار. pic.twitter.com/ya8L0eCUUu — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 4, 2026

Επιπλέον, ένας επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα επίθεσης κατά του διυλιστηρίου Ras Tanura.

Εκκενώνονται σπίτια στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση νωρίς την Τετάρτη προς τους κατοίκους 16 πόλεων και χωριών στον νότιο Λίβανο, διατάσσοντάς τους να εκκενώσουν τις περιοχές τους ενόψει των προγραμματισμένων αεροπορικών επιδρομών.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Avichay Adraee, απευθύνθηκε σε κατοίκους στα χωριά και τις πόλεις Rab al-Thaathine, Markaba, Houla, Qalaat Dibba, Qabrikha, Touline, Al-Khirbeh, Shaqra, Al-Sawana, Majdal Selm, Al-Tamehrijahd, Al-Tamehriah, Jmaijmeh και Bani Hayyan.

Ο εκπρόσωπος κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους «άμεσα» και να μετακινηθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο έξω από τα χωριά τους.

The Israeli military has announced a general evacuation in southern Lebanon. pic.twitter.com/pX9GAwPWKj — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις σε διάφορα μέρη του Λιβάνου, παράλληλα με τον πόλεμό του με το Ιράν. Από νωρίς τη Δευτέρα μέχρι το βράδυ της Τρίτης, 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 335 τραυματιστεί, σύμφωνα με λιβανέζικα στοιχεία.

Νωρίς τη Δευτέρα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε στρατιωτική βάση στο βόρειο Ισραήλ με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε απάντηση στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν που ξεκίνησε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Στη συνέχεια, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη αυτού που περιέγραψε ως «επιθετική μάχη» εναντίον της Χεζμπολάχ. Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν μια σειρά αεροπορικών επιδρομών στα νότια προάστια της Βηρυτού και σε περιοχές στο νότιο Λίβανο, ενώ ο στρατός προέτρεψε το κοινό να προετοιμαστεί για «πολυήμερες μάχες».