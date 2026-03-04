Σειρήνες σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ - Συναγερμός για ιρανικούς πυραύλους

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν ξανά σήμερα στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP, κατά την πέμπτη ημέρα της πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση το ισραηλινό έδαφος. Όπως διευκρίνισαν, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να αναχαιτίσουν την απειλή.

Αναχαιτίσεις drones από τον Λίβανο

Σε ξεχωριστή, σύντομη ενημέρωση, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι αναχαιτίστηκαν drones τα οποία εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος. Νωρίτερα είχαν ηχήσει σειρήνες και στο κεντρικό Ισραήλ, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση της έντασης.

Ισραηλινές βολές πυροβολικού στο νότιο Λίβανο, Jim Urquhart/Reuters

Παρασκηνιακές επαφές με τη CIA

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times την Τετάρτη (4/3), πράκτορες του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν εμφανίζονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε συνομιλίες με τη CIA, με στόχο τον τερματισμό της νέας πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η σχετική πρόταση διαβιβάστηκε μέσω των μυστικών υπηρεσιών τρίτης, μη κατονομαζόμενης χώρας. Πηγές από τη Μέση Ανατολή, καθώς και αξιωματούχοι δυτικής χώρας που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν ότι υπήρξε διαμεσολάβηση προς αυτή την κατεύθυνση.