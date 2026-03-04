NYT: Ιρανοί πράκτορες ανοιχτοί σε συνομιλίες με τη CIA για τερματισμό του πολέμου

Ανοιχτοί σε συνομιλίες με τη CIA για τον τερματισμό της νέας πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκαν πράκτορες του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν, αποκάλυψαν οι New York Times την Τετάρτη (4/3), επικαλούμενοι αξιωματούχους με γνώση της υπόθεσης.

Η πρόταση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, διαβιβάστηκε μέσω των μυστικών υπηρεσιών τρίτης, μη κατονομαζόμενης χώρας. Πηγές από τη Μέση Ανατολή καθώς και αξιωματούχοι δυτικής χώρας, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφεραν ότι υπήρξε σχετική διαμεσολάβηση.

Ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν ανταποκρίθηκαν μέχρι στιγμής σε αίτημα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον είναι επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο η Τεχεράνη ή η κυβέρνηση Τραμπ είναι πράγματι έτοιμες να αναζητήσουν μια «έξοδο» από τη σύγκρουση, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη απέκλεισε προς το παρόν οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, λίγες ημέρες αφότου Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ξεκίνησαν να εξαπολύουν κοινές επιθέσεις στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (3/3) ότι η Τεχεράνη θέλει να συνομιλήσει, αλλά ήταν πολύ αργά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τη στρατιωτική τους επιχείρηση εναντίον του Ιράν.