Χέγκσεθ: «Πετάμε πάνω από τις πρωτεύουσές τους, βρέχει θάνατο και καταστροφή από τον ουρανό»

Σε μια ενημέρωση που ανεβάζει επικίνδυνα τη θερμοκρασία στη Μέση Ανατολή , το Πεντάγωνο και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένες Πολιτείες Πιτ Χεγκσεθ έστειλαν ένα μήνυμα που, όπως ειπώθηκε, είναι «ένα και μοναδικό»: η Αμερική κερδίζει αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις, Ουάσιγκτον και Ισραήλ θα έχουν «πλήρη έλεγχο του ουρανού του Ιράν σε λιγότερο από μία εβδομάδα», ενώ υποστηρίχθηκε ότι αμερικανικά και ισραηλινά μέσα «πετούν πάνω από τις πρωτεύουσές τους», εξαπολύοντας συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις. «Τους χτυπάμε ενώ είναι πεσμένοι», δήλωσε ο Χεγκσεθ, προαναγγέλλοντας «περισσότερα κύματα» επιθέσεων.

«Μόλις ξεκινάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αποστέλλονται και άλλες δυνάμεις στην περιοχή. Κατά την ίδια ενημέρωση, έγινε λόγος για «απεριόριστο απόθεμα βομβών ακριβείας» που οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να χρησιμοποιήσουν.

Ο Χέγκσεθ μάλιστα απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επιβεβαίωσε, εμμέσως, ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury, χρησιμοποιούνται οπλικά μέσα στα οποία έχουν αναπτυχθεί συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο, όπως είπε, να μπορεί να δώσει πληροφορίες.

Hegseth: "B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters controlling the skies, picking targets, death and destruction from the sky all day long." pic.twitter.com/89gesUUaYL — Open Source Intel (@Osint613) March 4, 2026

«Έχουν καταστραφεί και το ξέρουν»





Η ρητορική κλιμακώθηκε περαιτέρω με αναφορές ότι «έχουν καταστραφεί και το ξέρουν και είμαστε μόνο στην τέταρτη ημέρα», αφήνοντας να εννοηθεί πως η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή περί «όποιου γελάει τελευταίος γελάει καλύτερα», σε έμμεση αναφορά στον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ αλλά και στη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανό πρόεδρο –σύμφωνα με την ίδια αφήγηση να «γελά τελευταίος». Οι δηλώσεις αυτές, με τη σκληρή και αδιαπραγμάτευτη γλώσσα τους, αναμένεται να προκαλέσουν διεθνείς αντιδράσεις, καθώς η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εισέρχεται σε φάση ανοιχτής και απροκάλυπτης αντιπαράθεσης, με απρόβλεπτες γεωπολιτικές συνέπειες.

