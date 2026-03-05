Οριακό «ναι» στον Τραμπ από τη Γερουσία - Πράσινο φως για συνέχιση των επιθέσεων κατά του Ιράν

Με οριακή πλειοψηφία, η Γερουσία ενέκρινε τη συνέχιση της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, δίνοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» στον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στις επιχειρήσεις.



Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 48 κατά, με αποτέλεσμα το Κογκρέσο να μην επιβάλει περιορισμούς στην εξουσία του προέδρου των ΗΠΑ να διατάσσει στρατιωτικές επιθέσεις.



Η απόφαση διατηρεί, προς το παρόν, το υφιστάμενο πλαίσιο δράσης της αμερικανικής κυβέρνησης, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στο πολεμικό πεδίο της Μέσης Ανατολής.

Η Γερουσία ψήφιζε την Τετάρτη (4/3) για το αν θα εμποδίσει τον πρόεδρο Τραμπ να χρησιμοποιήσει περαιτέρω στρατιωτική δύναμη εναντίον του Ιράν, εν μέσω μεταβαλλόμενων μηνυμάτων από την κυβέρνηση σχετικά με τις επιθέσεις και προειδοποιήσεων για περισσότερες αμερικανικές απώλειες που θα ακολουθήσουν.



Είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο που ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια επέβαλε την διεξαγωγή ψηφοφορίας για ένα ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών που σχετίζεται με το Ιράν. Η Άνω Βουλή καταψήφισε μια παρόμοια προσπάθεια τον Ιούνιο, αφού οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις τοποθεσίες που βρίσκονται στο επίκεντρο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.



Το ψήφισμα του Κέιν, το οποίο συνυποστηρίζεται από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Ραντ Πολ από το Κεντάκι, είχε στόχο να «κατευθύνει την απομάκρυνση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από εχθροπραξίες εντός ή κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που δεν έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο».