Αποκάλυψη CNN: Η CIA εξοπλίζει Κούρδους για χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν - «Μεγάλη ευκαιρία»

Με τη νέα πολεμική «έκρηξη» στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από τη μία πλευρά και Ιράν από την άλλη να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η σύγκρουση δεν εξελίσσεται μόνο στο πεδίο της μάχης αλλά και στην «υπόγεια» προσπάθεια της κάθε πλευράς να καταστρέψει τον αντίπαλο.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η διαφαινόμενη προσπάθεια της CIA να προκαλέσει λαϊκή εξέγερση του Ιράν, εξοπλίζοντας για αυτό το σκοπό κουρδικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με ιρανικές ομάδες της αντιπολίτευσης και Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ σχετικά με την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CNN.

Οι ένοπλες ιρανικές κουρδικές ομάδες έχουν χιλιάδες δυνάμεις που επιχειρούν κατά μήκος των συνόρων Ιράκ και Ιράν, κυρίως στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ.

Αρκετές από τις ομάδες έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο (28/2), υπονοώντας ότι ετοιμάζονται για επικείμενη δράση και προτρέποντας τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αυτομολήσουν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν, οι οποίοι στρέφονται και κατά των Κούρδων, δήλωσαν την Τρίτη (3/3) ότι στόχευσαν κουρδικές δυνάμεις με δεκάδες drones.

«Ευκαιρία» για επιχείρηση από τα δυτικά

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), Μουσταφά Χίτζι, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό Κούρδο αξιωματούχο. Το KDPI ήταν μία από τις ομάδες που στοχοποιήθηκαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Reuters

Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης των Ιρανών Κούρδων αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια χερσαία επιχείρηση στο Δυτικό Ιράν, τις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο CNN ανώτερος Ιρανός Κούρδος αξιωματούχος.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα», δήλωσε η πηγή, εξηγώντας το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης. Η πηγή πρόσθεσε ότι οι πολιτοφυλακές αναμένουν την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Τα διαφορετικά σενάρια

Ο Τραμπ τηλεφώνησε επίσης στους ηγέτες των Ιρακινών Κούρδων την Κυριακή (1/3) για να συζητήσουν την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και πώς οι ΗΠΑ και οι Κούρδοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν καθώς η αποστολή προχωρά, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια τρίτη πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Axios.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε προσπάθεια οπλισμού ιρανικών κουρδικών ομάδων θα χρειαστεί υποστήριξη από τους Κούρδους του Ιράκ για να επιτραπεί η διέλευση των όπλων και να χρησιμοποιηθεί το Ιρακινό Κουρδιστάν ως πεδίο εκτόξευσης.

Άτομο που γνωρίζει αυτές τις συζητήσεις, δήλωσε ότι η ιδέα είναι οι κουρδικές ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και να τις καθηλώσουν, ώστε να διευκολυνθούν οι άοπλοι Ιρανοί στις μεγάλες πόλεις να βγουν χωρίς να σφαγιαστούν ξανά όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Ιανουαρίου.

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Κούρδοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη «σπορά του χάους» στην περιοχή και να μειώσουν τους στρατιωτικούς πόρους του ιρανικού καθεστώτος. Άλλες ιδέες έχουν επικεντρωθεί στο αν οι Κούρδοι θα μπορούσαν να καταλάβουν και να κρατήσουν εδάφη στο βόρειο τμήμα του Ιράν, που θα δημιουργούσαν μια ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ.

Η CIA αρνήθηκε προς το παρόν να σχολιάσει το ρεπορτάζ του CNN.