Έλληνας που ζει στην Κύπρο μιλά στον FLASH: Όλα ξεκίνησαν κυριολεκτικά από το πουθενά

Έκδηλη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε με drones το Ιράν κατά της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρ,ι η οποία μαζί με την βάση της Δεκέλειας αποτελούν δυο εκ των σημαντικότερων εγκαταστάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Άγγελος Μιχαηλίδης, Έλληνας που ζει μόνιμα και εργάζεται στον Ύψωνα Λεμεσού, μόλις 15 λεπτά μακριά από τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, περιέγραψε στον FLASH το κλίμα που επικρατεί στην τοπική κοινωνία, η οποία βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όπως αναφέρει, δεν υπήρξε κάποια άμεση ή επίσημη ενημέρωση προς τους κατοίκους.

Η φωτογραφία που παραχώρησε ο Άγγελος Μιχαηλίδης στο Flash.gr

«Δεν έχω λάβει κάποια ενημέρωση προσωπικά από τις Αρχές αλλά επικρατεί μια αβεβαιότητα για το τι μπορεί να ακολουθήσει, τόσο εδώ που βρίσκομαι όσο και στο χωριό που είναι ακόμη πιο κοντά στην περιοχή που χτυπήθηκε. Κανείς δεν γνωρίζει ουσιαστικά πως θα καταλήξει όλη αυτή η κατάσταση» μας αναφέρει αρχικά. «Όλα ξεκίνησαν κυριολεκτικά από το πουθενά» προσθέτει.

Την πληροφορία για το χτύπημα στη βάση δεν την έμαθε από τοπικά μέσα ή από επίσημες ανακοινώσεις, αλλά από την Ελλάδα: «Το ότι χτυπήθηκε η βάση στο Ακρωτήρι το έμαθα από τα αγχωμένα τηλεφωνήματα των δικών μου. Το βράδυ του περιστατικού, η εικόνα που είχα από το σπίτι μου δεν παρέπεμπε σε κατάσταση κρίσης. Από το μπαλκόνι μου εκείνο το βράδυ δεν φάνηκε ούτε καπνός ούτε κινήσεις πανικού στον δρόμο».

Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει και μια προσωπική παρατήρηση «Έχω επίσης την εντύπωση ότι το επόμενο βράδυ είδα drone να πέφτει αλλά δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω κάπου».

«Δεν σκέφτηκα να επιστρέψω στην Ελλάδα»

Σε τοπικό επίπεδο ο ίδιος μας αναφέρει ότι υπήρξαν προληπτικά μέτρα από τις τοπικές Αρχές για την προστασία των πολιτών που βρίσκονται στο επίκεντρο «Έγιναν κάποιες κινήσεις εκκένωσης την ίδια μέρα σε ένα-δυο χωριά που είναι δίπλα στη βάση και μερικά σχολεία που έμειναν κλειστά για προληπτικούς λόγους».

Ωστόσο, η καθημερινότητα στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού, όπως τονίζει, συνεχίζεται κανονικά. «Όλοι μου οι γείτονες συνεχίζουν τη ζωή τους. Εγώ προς το παρόν δεν σκέφτομαι να επιστρέψω στην Ελλάδα γιατί δε φοβάμαι για κάτι αφού η Κύπρος σαν χώρα δεν αποτελεί άμεσο στόχο. Πιο πολύ τις βάσεις θέλουν να χτυπήσουν».

«Σε γενικές γραμμές πάντως όλοι συνεχίζουν τη ρουτίνα τους. Με όποιον ντόπιο έχω μιλήσει το γυρνάμε στην πλάκα» καταλήγει.

Στην Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Σημειώνεται ότι, λόγω της ρευστής κατάστασης στην Κύπρο, οι τοπικές αλλά και ελληνικές Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις βρετανικές βάσεις να αποτελούν στρατηγικό κόμβο επιχειρήσεων στην περιοχή. Ήδη από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου, στα χωρικά ύδατα της Κύπρου έχουν φτάσει οι δυο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» για την προστασία του νησιού μετά τις ιρανικές επιθέσεις.

Παράλληλα, το νησί τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού όταν εντοπίστηκε ύποπτο drone στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού.

Αμέσως απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Πάφου τα ελληνικά μαχητικά F-16 για εντοπισμό και αναχαίτιση πιθανής απειλής. Μετά την αποστολή επιχείρησης, τα ελληνικά μαχητικά δεν εντόπισαν κάποια απειλή ενώ μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, επέστρεψαν στη βάση τους.