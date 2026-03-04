Συναγερμός στην Κύπρο: Εντοπίστηκε ύποπτο drone - Σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/3) η Κύπρος όταν εντοπίστηκε ύποπτο drone στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού.

Αμέσως απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο της Πάφου τα ελληνικά μαχητικά F-16 για εντοπισμό και αναχαίτιση πιθανής απειλής. Μετά την αποστολή επιχείρησης, τα ελληνικά μαχητικά δεν εντόπισαν κάποια απειλή ενώ μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, επέστρεψαν στη βάση τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Λευκωσία ο εναέριος χώρος δεν έκλεισε ποτέ ενώ οι πτήσεις πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή κανονικά.

Ανάρτηση για το περιστατικό με το ύποπτο drone έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, «εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Λίγο αργότερα ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έκλεισε σε καμία στιγμή. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών ζητήθηκε από δύο πτήσεις να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε αναμονή, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος επιχειρησιακός χώρος.

Ο κυβερνήτης της μιας εκ των δύο πτήσεων επέλεξε να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη πτήση προσγειώθηκε κανονικά λίγο αργότερα. Ο εναέριος χώρος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά».

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα η πτήση της Aegean προς τη Λάρνακα επέστρεψε στην Αθήνα, με την αεροπορική να αναφέρει πως η πτήση θα πραγματοποιηθεί ξανά αργότερα σήμερα.

Νωρίτερα, σήμερα, η Πολεμική Αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τα τέσσερα ελληνικά F-16 τη στιγμή που προσγειώνονταν στην αεροπορική βάση της Πάφου.