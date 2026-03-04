Οι μισοί επιβάτες δεν αναχώρησαν για Κύπρο: «Πολύ επίφοβο, προτιμώ να μείνω εδώ»

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί, 4 Μαρτίου, στον εναέριο χώρο της Κύπρου όταν εντοπίστηκε ύποπτο drone στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού, γεγονός που οδήγησε σε αναγκαστική επιστροφή πτήσης της AEGEAN προς Λάρνακα, στην Αθήνα.



Το αεροσκάφος άρχισε να πραγματοποιεί κύκλους πάνω από την Κύπρο λίγο πριν την προγραμματισμένη προσγείωση, προτού λάβει εντολή να γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και προσγειώθηκε γύρω στις 10:50. Παρά το γεγονός ότι η πτήση αναχώρησε εκ νέου μετά από καθυστέρηση, περίπου οι μισοί επιβάτες επέλεξαν να μην επιβιβαστούν.

Μια επιβάτιδα περιέγραψε στο Orange Press Agency τις στιγμές που έζησαν στον αέρα, σημειώνοντας ότι ενώ ο πιλότος είχε ήδη ανακοινώσει την προσγείωση, το αεροπλάνο άρχισε ξαφνικά να κυκλώνει την περιοχή. «Μας έβγαλε ανακοίνωση ότι θα κάνουμε κάποιους κύκλους γιατί υπάρχει κάποιο στρατιωτικό συμβάν και θα μας ενημερώσει αν μπορούμε ή όχι να προσγειωθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μετά από ένα τέταρτο τους ανακοινώθηκε η επιστροφή στην Αθήνα χωρίς να τους εξηγηθεί ο ακριβής λόγος. Σύμφωνα με την ίδια, περίπου οι μισοί από τους συνεπιβάτες της αποφάσισαν να κατέβουν οριστικά στην Αθήνα.

«Πολύ επίφοβο»

Ένας άλλος ταξιδιώτης εξήγησε πως η απόφασή του να μη συνεχίσει το ταξίδι ήταν καθαρά θέμα ασφάλειας, καθώς θεωρεί την κατάσταση στην Κύπρο αυτή τη στιγμή εξαιρετικά επίφοβη. Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση έτερου επιβάτη, ο οποίος τόνισε πως μετά την οδηγία που έλαβαν στον αέρα ότι η προσγείωση είναι αδύνατη, προτίμησε να παραμείνει στην Ελλάδα. «Ήρθε μια οδηγία ότι δεν μπορούμε να προσγειωθούμε. Στο τέλος μας είπαν ότι θα γυρίσουμε πίσω ενώ κάναμε μια περιστροφή πάνω από την Κύπρο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως μετά από αυτή την εμπειρία προτιμά να μη ρισκάρει την επιστροφή του στο νησί.