Η Τουρκία ανακοίνωσε την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο

Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ο οποίος εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο αφού πέρασε από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε έγκαιρα από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει τα εξής:

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος, που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο αφού διέσχισε τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε έγκαιρα από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο».

Έχει διαπιστωθεί ότι τα πυρομαχικά που έπεσαν στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι ανήκαν σε πυρομαχικά αεράμυνας που αναχαίτισαν την απειλή στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ενώ η Τουρκία υποστηρίζει την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη, είναι ικανή να διασφαλίσει την ασφάλεια του εδάφους της και των πολιτών της, ανεξάρτητα από το ποιος ή από πού προέρχεται η απειλή. Κάθε βήμα που θα ληφθεί για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθεί αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό. Σας υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε εχθρική στάση απέναντι στη χώρα μας.