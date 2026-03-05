Αρνείται το Ιράν ότι εκτόξευσε πύραυλο προς την Τουρκία: «Σεβόμαστε την εθνική της κυριαρχία»

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον πραγματικό στόχο του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, ο οποίος εξουδετερώθηκε την Τετάρτη (4/3) από αμερικανικό αντιτορπιλικό στην Ανατολική Μεσόγειο. Το βλήμα αναχαιτίστηκε ενώ βρισκόταν πάνω από τον τουρκικό εναέριο χώρο, με τις εικόνες από τα συντρίμμια που καρφώθηκαν στο έδαφος να κάνουν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συναγερμό στην Άγκυρα.

Η υπόθεση περιεπλάκη το πρωί της Πέμπτης (53), όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έσπευσαν να διευκρινίσουν πως ο πύραυλος δεν είχε στόχο τουρκικά εδάφη, τονίζοντας τον σεβασμό τους στην εδαφική ακεραιότητα της γείτονος. Ωστόσο, η Τεχεράνη απέφυγε να κατονομάσει τον τελικό στόχο του όπλου. Οι εκτιμήσεις παραμένουν διχασμένες, καθώς η Άγκυρα άφησε να εννοηθεί πως ο στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, ενώ αμερικανικές πηγές υποστηρίζουν πως το βλήμα κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία.

🔴 İran’dan ateşlenen mühimmat parçası Hatay’a düştü



➥ Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra havada imha edilen mühimmat parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü açıklandı.



📢 Yapılan çalışmalarda… https://t.co/1VYILM3Nwn pic.twitter.com/2ti0D8YLAU — Haber 7 (@Haber7) March 4, 2026

Διπλωματικό επεισόδιο

Το περιστατικό πυροδότησε ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο. Η Τουρκία, που μέχρι στιγμής τηρεί στάση επιτήδειου ουδέτερου στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Η αναφορά της Ουάσιγκτον ότι ο πύραυλος στόχευε τουρκικό έδαφος θα μπορούσε να αναγκάσει την Άγκυρα να εγκαταλείψει την πολιτική των ίσων αποστάσεων και να επιλέξει πλευρά. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε πως η κατάρριψη έγινε στο πλαίσιο της νατοϊκής αμυντικής διάταξης, αφήνοντας σαφείς αιχμές πως οποιαδήποτε μελλοντική εχθρική ενέργεια θα λάβει άμεση στρατιωτική απάντηση.

Η ένταση μεταφέρθηκε άμεσα στο πεδίο της διπλωματίας, με τα τηλέφωνα μεταξύ Άγκυρας και Τεχεράνης να παίρνουν «φωτιά». Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε έκτακτη επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, μεταφέροντας την έντονη αντίδραση της χώρας του και προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης. Ταυτόχρονα, ο πρέσβης του Ιράν στην Άγκυρα κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας, με την τουρκική πλευρά να υπογραμμίζει την ανάγκη αποφυγής ενεργειών που απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα.

Και δεύτερος πύραυλος από το Ιράν προς την Τουρκία;

Η υπόθεση με πιθανή πυραυλική επίθεση από το Ιράν προς την Τουρκία πήρε άλλη τροπή το πρωί της Πέμπτης (5/3) όταν υπήρξαν αναφορές στο διαδίκτυο, περί μιας ακόμα -δεύτερης στη σειρά- εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν προς την Τουρκία.

There are reports that Iran launched a second ballistic missile at the U.S. Air Force Incirlik Air Base in Turkey tonight.



The ballistic missile was shot down in space (exoatmospheric interception) over Syria near the border with Turkey. pic.twitter.com/AqfzUTJuq9 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

Μάλιστα, σε βίντεο φαίνεται και ένα χαρακτηριστικό πλάνο που αποτυπώνει τη στιγμή της εξωατμοσφαιρικής κατάρριψης και αυτού του πυραύλου από τις αμερικανικές δυνάμεις πάνω από τη Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Σύμφωνα με το Visegrand 24 στόχος αυτού του βαλλιστικού πυραύλου ήταν και πάλι η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία.